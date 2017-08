Überraschung auf dem Merkur-Gipfel Baden-Baden - Jetzt ist es so weit, er wurde gesehen. Ja, wirklich, der Luchs ist nun auch im Stadtwald zu Hause - und dies nicht nur auf dem Luchspfad. Es gab ja vereinzelt immer wieder einmal Hinweise auf den einen oder anderen Luchs im Schwarzwald, doch nun hat sich tatsächlich einer - zumindest für eine gewisse Zeit - im Stadtwald niedergelassen. Und das ausgerechnet am Merkurgipfel. - Jetzt ist es so weit, er wurde gesehen. Ja, wirklich, der Luchs ist nun auch im Stadtwald zu Hause - und dies nicht nur auf dem Luchspfad. Es gab ja vereinzelt immer wieder einmal Hinweise auf den einen oder anderen Luchs im Schwarzwald, doch nun hat sich tatsächlich einer - zumindest für eine gewisse Zeit - im Stadtwald niedergelassen. Und das ausgerechnet am Merkurgipfel. Diesen Eindruck bekommt man zumindest, wenn man die Kinder sieht, die am Merkurturm mit großen Augen auf einen Strauch starren, unter dem sich ein Tier zu verstecken scheint. Und dieses sieht tatsächlich wie ein Luchs aus. Nun, bei näherer Überprüfung merken dann die Kleinen - manche erleichtert, andere enttäuscht -, dass dieser Luchs nur aus dicker und nett angemalter Pappe besteht. Gleiches gilt für die anderen Tiere, die man in der Umgebung sieht. Hergestellt wurden diese Tierdarstellungen in der Lehrwerkstatt der Stadtwerke - sie umrahmen das neue Sommerferienprogramm mit Märchenvorlesungen auf dem Merkur. Und da muss man die Baden-Badener Stadtwerke wirklich loben. In ihrem Bemühen, noch mehr Menschen in die Bergbahn und auf den Gipfel zu locken, lassen sie sich wirklich vom Klassik-Picknick bis zur "Märchenkiste" einiges einfallen. Dies macht vor allem wochentags Sinn, denn am Wochenende ist es in der Regel ohnehin sehr belebt auf dem Baden-Badener Hausberg. Brauchen kann man zurzeit jeden Cent an zusätzlichen Einnahmen, denn bekanntlich muss die beliebte Merkurbahn in den nächsten Jahren für mehr als sechs Millionen Euro erneuert werden. Die Tierdarstellungen am Gipfel könnte man vielleicht sogar zur Dauerausstellung machen, denn gerade für kleine Merkur-Besucher sind sie eine große Attraktion. Henning Zorn

