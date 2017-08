"Höllenqualen" durchs Knattern der Motoren Baden-Baden - Immer mehr wurde in den 50er Jahren das Stadtbild vom Automobil geprägt. Was spielte sich auf den Baden-Badener Straßen vor 60 Jahren ab? Roland Seiter hat in seinem Archiv geblättert und dabei interessante, aber auch außergewöhnliche Dinge entdeckt. Ein Leserbrief zum altbekannten Thema Mopedlärm schildert die Situation in Baden-Baden vor 60 Jahren: "Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht. Das galt einstmals jedwedem, der Schutz und Dach in der Umfriedung der Stadtmauern gefunden hatte. Wall und Graben sind gefallen. Andere Zeit brachte andere Bedingungen und Lebensvoraussetzungen für den Bürger, doch viele sind den Höllenqualen von unaufhörlichem Rattern und Knattern der Motoren ausgeliefert. Das gilt besonders für die Motorräder und vor allem Mopeds - unerträglicher Motorenlärm. Die rasenden Motorrenner von der Maria-Viktoria-Straße zu verweisen, wäre ein glücklicher Schritt zur Linderung des tobenden Übels. Das Schild ,Für Motorräder gesperrt' sollte Teile der Stadt abschirmen." Gleiches Thema: In einem wohl recht realistisch geschilderten, weiteren Leserbrief, beschreibt ein gewisser "H.R. aus Baden-Baden" die Situation im Jahre 1957: "Es ist zweifellos nicht übertrieben, wenn festgestellt wurde, dass der Lärm der motorisch angetriebenen Fahrzeuge besonders im Kurviertel unerträglich ist. Dazu gehören Laster, Lieferwagen, Pkw, wegen der großen Anzahl aber in der Hauptsache die Motorräder jeder Art und Größe. Bei Tag und bis spät in die Nacht sausen junge Menschen durch die Straßen, bergauf, bergab, aus reiner Lust am Lärm, möchte man meinen, und fahren ihre Motorräder mit ohrenbetäubendem Lärm spazieren. Es ist wirklich allerhöchste Zeit, dagegen einzuschreiten und diesen Unfug zu steuern. Die Kurgäste haben bestimmt ein Recht, dies zu verlangen, wenn sie sich erholen sollen. Es ist eigentlich erstaunlich, dass dieser Zustand so lange geduldet wurde. Wie soll die Besucherfrequenz der Kurgäste gehoben werden, wenn man diese Entwicklung nicht ganz energisch steuert? Was nützen zum Beispiel Hupverbote, Hinweise an den Straßen, dass es sich um eine Kurstadt handelt, wenn sich diese Lärmerzeuger einfach nicht darum kümmern und durch ihr Verhalten alles wieder zunichtemachen? Andererseits war ich sehr erstaunt, dass die Lufthansa nach Baden-Baden greift. Es wird für die Errichtung eines Flugplatzes in Baden-Oos plädiert. Man fragt sich, wie es möglich ist, dass man auf der einen Seite den Lärm bekämpfen will, und neue Lärmerzeuger ohne Not heranzieht. Und das sieht so aus: Morgens in aller Frühe, besonders lästig im Winter, werden die kalten Motoren mit donnerndem Getöse angelassen. Die Flugzeuge schwirren in geringer Höhe über die Häuser und erwecken das Gefühl, als würden die Häuser abgedeckt. Wir werden es erleben, dass der Lärm noch viel größer wird und weitere Kurgäste Baden-Baden meiden, weil es hier zu laut ist." Immer mehr Kraftwagen werden zugelassen, und sie sind spürbar billiger als noch 1950. Die Produktion hat sich von 1949 bis 1956 versechsfacht! 1957 werden 1073619 Fahrzeuge gefertigt. Der Pkw-Bestand ist um 900000 Fahrzeuge höher als 1938. Aber: Dem zunehmenden Verkehrsstrom sind die deutschen Straßen immer weniger gewachsen. In der sozialen Schichtung der Kraftfahrzeughalter nimmt der Anteil der Arbeiter und Angestellten ständig zu. So stellten 1935 unter den Käufern fabrikneuer Personenwagen die Angestellten 14,2 und die Arbeiter 7,1 Prozent. 1956 waren es bereits 16,5 und 13,1 Prozent. Allerdings nehmen die Straßenverkehrsunfälle in der Bundesrepublik zu. Waren es 1955 noch 567819 Unfälle, stieg die Zahl 1956 auf 625383 an. Die Zahl der verletzten und getöteten Unfallopfer stieg von 358496 auf 380931 an. Viel Verkehr auf der Schwarzwaldhochstraße, eine der schönsten und bedeutendsten Straßen im Land. Die starke Frequenz und die Bedeutung der Straße sichern ihr die Aufmerksamkeit des Landes Baden-Württemberg und des Straßenbauamtes Achern, in dessen Zuständigkeit sie gehört. Große Strecken der Schwarzwaldhochstraße befinden sich wieder in ausgezeichnetem Zustand, wie er im damaligen Nachkriegsdeutschland nur auf wenigen Straßen anzutreffen ist. Die Beseitigung der gefährlichen Kurven in der Nähe des Kurhauses Bühlerhöhe und damit verbundene Verbreiterungen der Fahrbahn begannen schon vor Jahren. Im Sommer 1957 wird der Streckenbereich zwischen Unterstmatt und der Abzweigung zum Breitenbrunnen verbreitert. Dieser Teil war sehr eng und gefährlich. Die Fahrbahn hat jetzt eine Breite von 7,50 Metern und gestattet jetzt eine flüssige Fahrt. Der nächste Sanierungsabschnitt geht vom Abzweig nach dem Breitenbrunnen zum Mummelsee.

