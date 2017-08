Leo-Baustelle ruht wohl bis Februar

Baden-Baden - Einzelhändler und Gastronomen dürften zumindest kurzfristig aufatmen: Noch im September soll der Leo provisorisch asphaltiert werden, der Baustellenlärm ist danach erst einmal vorbei. Abgeschlossen sind die Arbeiten an dem Platz damit aber noch lange nicht - es muss vor dem zweiten Bauabschnitt lediglich eine Zwangspause eingelegt werden: Im Februar nächsten Jahres könnte es nach den Plänen der Verwaltung weitergehen.

Grund für die monatelange Unterbrechung ist, dass die Oberflächengestaltung des Leopoldsplatzes ein zweites Mal ausgeschrieben werden soll. Wie berichtet, hatte Bürgermeister Alexander Uhlig die erste europaweite Ausschreibung aufgehoben, weil die eingegangenen Angebote mehr als doppelt so hoch waren wie die zuvor kalkulierten Baukosten. Nun soll europaweit ein sogenanntes "offenes Verfahren" durchgeführt werden, bei dem die Firmen nicht zuerst ihre Eignung nachweisen müssen, sondern gleich ein Angebot abgeben können. Davon erhoffe man sich mehr Wettbewerb als bei der ersten, zweistufigen Ausschreibung, erläuterte Uhlig gestern bei einem Pressegespräch. Das wirke sich erfahrungsgemäß dämpfend auf die Preisgestaltung aus.

Für die Baustelle bedeutet das aber eine erhebliche Zeitverzögerung: Die erneute Ausschreibung soll laut Uhlig im September erfolgen, mit einem Ergebnis rechne man Ende Oktober, Anfang November. Wenn dann eine Firma für die Gestaltung der Platzoberfläche gefunden sei, müsse mit dieser der Zeitrahmen für die weiteren Arbeiten abgestimmt werden. Die Prognose der Verwaltung: Wohl erst ab Februar nächsten Jahres wird auf dem Leo wieder gearbeitet. Damit verzögert sich auch das Ende der Baumaßnahme: War ursprünglich einmal angepeilt gewesen, im Frühsommer 2018 fertig zu werden, sprach Uhlig gestern davon, dass sich die Arbeiten wohl bis 2019 ziehen werden.

Auch auf die geplante Umgestaltung der Luisenstraße bis auf Höhe der Sternstraße müssten die Leo-Bauarbeiten abgestimmt werden, erläuterte Uhlig. Das sei nun schwieriger, "aber machbar". Die Luisenstraße solle bis Mitte 2019 fertig werden.

Die derzeitigen Arbeiten im Leo-Untergrund würden im Laufe des Septembers abgeschlossen und der Platz provisorisch asphaltiert. Ob in der dann anstehenden Zwangspause die Busse der Baden-Baden-Linie (BBL) wieder nach ihrem ursprünglichen Fahrplan über den Leo verkehren, sei nicht endgültig geklärt, hieß es vonseiten der Verwaltung. Man gehe aber davon aus, dass es bei der jetzigen Streckenführung bleibe.

Im Vorfeld sei man von 1,8Millionen Euro Kosten für die Leo-Oberflächengestaltung ausgegangen, erläuterte Uhlig die Beweggründe für die gestoppte Ausschreibung. Die beiden Angebote, die dann eingegangen seien, hätten bei 4,25Millionen Euro und bei knapp 4,5Millionen Euro gelegen. Wie berichtet, kam das günstigere Angebot von einer Bietergemeinschaft mit der Firma Weiss und einem Beton-Fachunternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Treis-Karden. Das zweite Angebot hatte die Firma Eurovia aus Renningen abgegeben.

Joachim Wald vom Büro Wald und Korbe, das für die Stadt die Kalkulation erstellt hatte, erläuterte gestern, wie man auf die 1,8 Millionen Euro gekommen war. So greife man auf Datenbanken mit Kosten für einzelne Positionen zurück. Unter anderem habe man Preise für die Beton-Musterfläche auf dem BBL-Betriebshof und für aktuelle städtische Bauprojekte berücksichtigt. Zudem sei ein Sicherheitszuschlag von rund zehn Prozent einberechnet worden, ergänzte Uhlig, um der etwas überhitzten Konjunktur Rechnung zu tragen.

Uhlig stoppt weitere Bauprojekte

Wald bezeichnete die von den Firmen in ihren Angeboten aufgerufenen Preise folglich als "überhöht", Uhlig nannte sie "deutlich überzogen". Dabei handelt es sich offenbar nicht um einen Einzelfall: Uhlig hat in dieser Woche noch zwei weitere Ausschreibungen der Stadt gestoppt - die Arbeiten dort werden bis auf weiteres nicht durchgeführt. In diesen Fällen hatten laut dem Bürgermeister jeweils andere Ingenieurbüros für die Stadt die Kosten kalkuliert, dennoch lagen die Angebote deutlich darüber. Abgegeben wurden diese Angebote laut Uhlig von den gleichen beiden Firmen wie am Leo. Beim Knotenpunkt L67/B3Neu bei Sandweier seien 500000 Euro angesetzt gewesen, gefordert wurden knapp 700000 Euro und 723000 Euro. Ein Rampenbereich an der Kinzigbrücke sei mit rund 140000 Euro kalkuliert worden, die Angebote lagen bei knapp 190000und bei etwas über 200000Euro.

Bauunternehmer Roland Weiss widersprach gestern der Einschätzung der Verwaltung. Seine Preise seien nicht überhöht. Die Leo-Baustelle bringe unter anderem mit ihrer exponierten Lage Erschwernisse mit sich, zudem sei die geforderte Oberflächengestaltung höchst aufwendig. Das Unternehmen Eurovia, das genau wie die Firma Weiss in allen drei Fällen ein Angebot abgegeben hatte, war gestern nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

