Gäste aus Pignan erstmals zu Gast beim Straßenfest

Sinzheim - Erstmals seit Bestehen des Kartunger Straßenfestes haben Gäste aus der französischen Partnergemeinde Pignan das Eröffnungszeremoniell am Samstag besucht und anschließend mit ihren Gastfamilien etliche vergnügliche Stunden auf dem Fest verbracht.

Mit einer Begrüßung in französischer Sprache hieß der Geschäftsführer des Kartunger Straßenfestes, Jörg Wörther, die mehr als 65 anwesenden Gäste aus Frankreich willkommen. Europa erscheine vielen wie ein abstraktes und in weiten Teilen unbekanntes Gebilde. Erst durch solche Begegnungen im Rahmen von Partnerschaften würde Europa erlebbar. "Hierfür danke ich Ihnen, liebe Gäste aus Pignan, ganz herzlich, aber auch all denen, die diesen Besuch vorbereitet und ermöglicht haben", sagte Jörg Wörther.

"Es ist, als würden wir eine Familie besuchen", sagte die Präsidentin des französischen Partnerschaftsvereins Joëlle Ménez im Gespräch mit dem BT. Besonders gut hat Ménez gefallen, dass die französischen Gäste in ihrer Landessprache begrüßt worden seien. "Das war eine sehr schöne Geste", freute sie sich.

Seit vielen Jahren besucht Ménez mit ihrem Mann Jacques Hans und Sigrid Metzner. Die Frau des Alt-Bürgermeisters erzählte, dass sich über die Städtepartnerschaft hinaus eine Freundschaft zwischen den Ménez' und ihnen entwickelt habe. "Abends sitzen wir zusammen, Joëlle beginnt, ein Chanson anzustimmen, und mein Mann spielt die Melodie dann auf dem Akkordeon weiter. Dann singen wir gemeinsam. Musik verbindet uns. Auch sind wir schon gemeinsam nach Bali gereist", berichtete Sigrid Metzner.

Die Reisegruppe aus Pignan mit Teilnehmern vorwiegend im Alter zwischen 40 und rund 70 Jahren, aber auch einigen Jugendlichen, war vergangene Woche mit einem Reisebus angereist. Einzelne Personen kamen mit dem Zug oder dem Auto die rund 850 Kilometer lange Strecke aus Südfrankreich. Am Donnerstag unternahmen die Besucher einen Tagesausflug in den Schwarzwald: zur Keramikmanufaktur in Zell am Harmersbach, danach zu den Vogtbauernhöfen in Gutach.

Tags darauf standen eine Besichtigung der Landmaschinenfabrik Rauch am Baden-Airpark sowie ein Besuch in den Werkstätten der Lebenshilfe auf dem Programm. Zusammen mit den Gastfamilien wurde mit einem Festabend am Freitagabend in der Fremersberghalle die Jumelage (Partnerschaft) aufs Neue beschworen. "Wir sind schon zum dritten Mal dabei", freuten sich Dany und Chantal Marchand.

Vor der Abreise am Sonntagfrüh wollten die Gäste am Samstag einmal die Atmosphäre des Straßenfestes im Seeräuberdorf hautnah erlebt haben und kamen zur Eröffnung. Das einhellige Fazit: magnifique.

Dann riefen Sonja und Gerard Delante, eine Gastfamilie aus Varnhalt, die Teilnehmer der französischen Reisegruppe zusammen, um die Erinnerungen aus Kartung zusammen mit Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst auf einem Foto festzuhalten.