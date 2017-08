Seit 1951 ständig bei den Rennen

Iffezheim - Mit einem Fahrzeug der DKW-Schwebeklasse sind August ten Have und sein damals 16-jähriger Sohn Walfried im Jahre 1951 von Dinslaken am Niederrhein zu den Galopprennen nach Iffezheim angereist. Übernachtet wurde im Fahrzeug in der Nähe des Boxendorfes in Iffezheim - in der Nachkriegszeit war ein Auto noch eine Rarität. Später wurde die Yburgstraße 21 bei der Familie Dresel das feste Quartier. Auch die Qualität des Fahrzeugs verbesserte sich. 1951 - das war das Jahr der ersten Iffezheimer Rennen nach dem Zweiten Weltkrieg. Der von Francois Mathet trainierte dreijährige französische Hengst Prince d'Quilly gewann den Großen Preis von Baden.

Große Woche 2017: Der mittlerweile 82-jährige Unternehmer aus Voerde im Landkreis Wesel ist mit seiner Ehefrau Helga wie gewohnt vor Ort - seit vielen Jahren in einer Ferienwohnung in Varnhalt ansässig und jeden Morgen ab 7.30 Uhr im Bertholdbad bei den Frühschwimmern zu finden.

Die Familie mit den niederländischen Wurzeln betreibt seit 1929 in vierter Generaton durch Tochter Claudia und Enkelin Kerstin ein Textilgeschäft in Dinslaken. Auf der dortigen Trabrennbahn am Bärenkamp war sein Vater bis zu seinem Tode im Jahre 1964 als Zielrichter im Einsatz.

Mit Rennpferden hat auch der ungewöhnliche Vorname Walfried zu tun, dessen Ursprung viele im Umfeld von Richard Wagner vermuten. "Mein Vater hat 1935 mit einer Tageseinnahme bei den Rennen in München-Riem auf ein Pferd des damals führenden Gestüts Waldfried eine hohe Summe gewonnen. Ich wurde am 29. Juni 1935 geboren und mein Vater beschloss, mich auf den Namen Waldfried beim Standesamt einzutragen. Das hat der Beamte strikt abgelehnt, an dem Namen Walfried hatte er nichts zu beanstanden. Er war ihm arisch genug. Eigentlich sollte ich Karl-Heinz heißen. Das Erstaunen auch bei meiner Mutter war schon groß, als in der Geburtsurkunde plötzlich Walfried stand."

Die Leidenschaft für das Wetten ist beim Sohn geblieben, die Beträge sind moderat und nicht in der Dimension von Tageseinnahmen: "Das gehört doch zum Rennen dazu. Man will sich schließlich bestätigt wissen."

Der Stammplatz des Ehepaares ten Have ist jetzt die Schwarzwald-Terrasse in unmittelbarer Nähe vieler prominenter Besitzer und Züchter. Den Besitz von Pferden hat Walfried ten Have aber gemieden: "Wir haben immer wieder in unser Unternehmen investiert, das hatte Vorrang." Heute ist er nur noch stiller Gesellschafter und mischt sich nicht in das Tagesgeschäft ein: "Ich verteile nur noch Lob."

Neben Iffezheim und vielen deutschen Rennbahnen gab es Reisen zum Prix de l'Arc de Triomphe nach Paris-Longchamp und zu den Belmont-Stakes nach New York. Natürlich mit Gattin Helga, die Hochzeitsreise endete 1961 bei der Großen Woche in Iffezheim.

In Baden-Baden hat Walfried ten Have einen alten Bekannten aus Dinslaken-Lohberg wiedergetroffen: Joachim Heiermann, den langjährigen Veranstaltungs-Manager der Kurstadt. August ten Have war lange Jahre Vorsitzender beim Heiermann-Heimat- und Herzensverein VfB Lohberg aus einstigen höheren Amateurligen heute in der Bezirksklasse angekommen.

Mit Heiermann hängt auch der persönliche Höhepunkt der Großen Preise von Niederländers Sieg im Jahre 1951 bis zum 3. September 2017 zusammen. "Beim Grand-Prix-Ball 1992 hat Joachim das Pferd Lomitas auf die Bühne des Bénazet-Saales zaubern lassen. Am Tag danach hat er den Großen Preis gewonnen. Das war ein ganz toller Hengst." Diesen ungewöhnlichen Vollblüter des Gestüts Fährhof der Familie Jacobs nannte man "den Curd Jürgens der Rennpferde".

Walfried ten Have hat seit 1951 nicht nur unzählige Rennen gesehen, er hat auch die Geschichte der handelnden Personen seitdem verfolgt. Für ihn ist Jutta Hofmeister nach General Krüger, Dr. Erich Keuscher, Karsten von Werner, Dr. Frank Voyeur, Klaus Zellmann, Wolfgang Stüber, Andreas Tiedtke, Richard Schmitz jr., und Dr. Benedict Fortran (der) die zehnte Verantwortliche der Rennen auf dem grünen Rasen der führenden Deutschen Bahn. Auch ein Rekord.