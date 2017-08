Generationen von Eismachern

Baden-Baden - Sommerzeit ist Eiszeit, und wenn dann die kalten Köstlichkeiten von italienischen "Eismachern" kreiert werden, die mit den verschiedensten Zutaten wahre Geschmackswunder zaubern, ist das Glück vollkommen. In Baden-Baden begann die "italienische Eiszeit" bereits vor 105 Jahren durch einen gewissen Eutichio Mottini, der hier den großen Ruf der Gelatiere aus "bella Italia" begründete.

In Como 1861 geboren kam Mottini zunächst 1888 über Straßburg nach Karlsruhe und wurde als Südfrüchtehändler tätig. Dort heiratete er 1895 Sofie Christiane Bauer aus Stuttgart, mit der er 1896 nach Baden-Baden zog. In der Stephanienstraße eröffnete Mottini ein kleines Ladengeschäft, in dem er Eier und Südfrüchte verkaufte. 1903 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Oktober 1912 gab Mottini diesen Laden auf, zog in die Seilerstraße und betätigte sich fortan in der Innenstadt als "fliegender Eismann und Ma-roni-Verkäufer".

Während des Ersten Weltkriegs betrieb Mottini zu-nächst einen Stand in der Sophienstraße, später in der Luisenstraße. Im Sommer gab es bei "Enrico" (wie er schnell genannt wurde) das "beste Eis" und im Winter die "besten Maroni". Immer zu Späßen aufgelegt erfreute er sich mit seinem gebrochenen Deutsch besonders bei den jungen Baden-Badenern großer Beliebtheit. Nach Ende des Krieges war "Enrico" nur noch bis 1919 als Eis- und Maroni-Verkäufer tätig. Mit 58 Jahren ging er in "Kleinrente". 1930 starb seine Frau, Eutichio (Enrico) folgte ihr 1952 im Alter von 91 Jahren.

Die "italienerlose Eiszeit" in Baden-Baden beendeten dann Vittorio Burrei und Antonio Gregorio, in Pieve di Cadore beziehungsweise Vodo di Cadore in der Provinz Belluno geboren. Im Juni 1954 kamen sie in die Bäderstadt. In der Lange Straße eröffneten die beiden 1954 die "Eisdiele Italia", die Vittorio Burrei betrieb. Als 1958 Gregori an seinem Erstwohnsitz in Nürnberg starb, vergrößerte Vittorio Burrei 1959 mit der Eröffnung des "Eis-Cafe Ticiano" in der Lichtentaler Straße 3, das er bis Oktober 1978 betrieb, sein "Eis-Imperium". Das "Italia" in der Lange Straße übernahm 1980 der Italiener Franco Marin, von 1986 bis 1997 wurde es von der "Eis-Italia GmbH" geführt. Als "Eiscafe Pirod" führte Arianna Bianchet die Gelateria weiter, die seit 2014 von Giovanni Clapis aus Mailand und Roberto Pirisi aus Cagliari als "Gran Caffè Italia" betrieben wird. Schnell führten die beiden Italiener den Betrieb zu neuen Höhen, der sich längst einen festen Platz in dieser Branche gesichert hat.

Und dann schrieb und schreibt noch eine italienisch-deutsche Familie Eisgeschichte in Baden-Baden: die Colles. Noch vor dem Ansturm der ersten "Gastarbeiter" kam der in Cortina d'Ampezzo geborene Nicolo Colle 1952 nach Deutschland. In Mannheim fand er nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern mit Edeltraud aus Lichtental auch die Frau seines Lebens, die er 1962 heiratete. 1966 eröffneten die beiden im Lichtentaler "Hochhaus" die Eisdiele "Capri", die schnell zum Lieblings-Treff der Jugend und junger Leute wurde. 1981 ergriff Nicolo Colle die Chance und siedelte mit seinem "Eiscafé Capri" in die untere Sophienstraße um. Heute ist das "Capri" auf der Achse zwischen Innenstadt und Kurhaus Treff- und Erholungspunkt zugleich. 1998 übernahm Sohn Claudio Colle den Betrieb seines Vaters, der im vergangenen Jahr im Alter von 80 Jahren starb. Sein Ziel ist es, das Werk seines Vaters nicht nur fortzusetzen, sondern auch (durch Filialen) auszubauen. In Sachen Eis kann Baden-Baden auf "seine" Italiener wahrlich stolz sein.