Mit dem Bus auf den Spuren der Markgrafen Von Henning Zorn Baden-Baden - Mit einem sehr abwechslungsreichen Programm beteiligt sich die Kurstadt in diesem Jahr am bundesweiten Tag des offenen Denkmals, der am Sonntag, 10. September, unter dem Motto "Macht und Pracht" stattfindet. Dabei rückt unter anderem das Kloster Lichtenthal ins Blickfeld. Einer der Höhepunkte des Tages werden zwei Busrundfahrten mit einem alten, historischen Gefährt sein, die auf den Spuren der Markgrafen von Baden vom Kloster Lichtenthal aus zum Alten Schloss und zur Stiftskirche führen - jeweils verbunden mit geführten Besichtigungen. Treffpunkt ist am Klostereingang um 10 sowie um 14 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich unter (07221) 93-2554. Dies war für Bürgermeister Alexander Uhlig und Stadtkonservatorin Nicole Schreiber gestern Anlass, im Rahmen eines Besuchs im Kloster das Programm für den Denkmaltag vorzustellen. Uhlig betonte, dass dieser Tag die Augen öffnen solle dafür, was es an Besonderheiten schon in der nächsten Umgebung gibt. Es sei toll, so meinte er, was zu diesem Anlass alles veranstaltet werde. Äbtissin Maria Bernadette Hein verwies darauf, dass am Denkmaltag die Möglichkeit bestehe, auf dem Klostergelände die Fürstenkapelle von 1288 zu besichtigen. Diese diente zunächst als Grablege der Markgrafen, bis diese dann später in der Stiftskirche bestattet wurden. In der Fürstenkapelle befindet sich auch die wohl älteste Marienstatue des Klosters, die dort besonders verehrte Schlüsselmuttergottes. Die Äbtissin machte gestern allerdings deutlich, dass man im Kloster nicht ganz glücklich sei mit dem Motto "Macht und Pracht". Schließlich lebe der Zisterzienserinnen-Orden in Armut, Einfachheit und Bescheidenheit. Eine Beziehung zu Macht und Pracht bestehe nur durch die Verbindung mit dem Fürstenhaus. Weitere Angebote am Tag des Denkmals sind Führungen am Friedhof mit Friedhofskapelle (10 und 14 Uhr, Treffpunkt Haupteingang) und zum Thema Welterbestätte (10 und 13 Uhr, Treffpunkt: Kurhaus (Treppe), über das auch am Augustaplatz informiert wird. Vom Verein Stadtbild wird das historische Villengebiet am Beutig vorgestellt - unter der Überschrift "Von den Prunkvillen der Kaiserzeit zur Stadtvilla für jedermann" (10Uhr, Treffpunkt am Theater). In Baden-Baden darf natürlich an einem solchen Tag die Pracht der Blumen und Blüten nicht vergessen werden. Darauf geht Gartenamtsleiter Markus Brunsing bei einer Führung von der Gönneranlage bis zum Dahliengarten ein (15Uhr, Treffpunkt in der Gönneranlage). Im Stadtmuseum bietet Schauspieler Max Ruhbaum einen humorvollen Streifzug durch die Stadtgeschichte (12 und 15 Uhr). Und dann hat die Stadt auch noch die offizielle Eröffnung des Obstguts Leisberg um 13Uhr durch OB Margret Mergen ins Programm des Denkmaltages aufgenommen.

