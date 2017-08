Künftiger Rundweg bietet herrliche Aussichten

Baden-Baden - Jahrzehnte war es für die Öffentlichkeit unzugänglich, doch damit ist in Kürze Schluss. Am Obstgut Leisberg hat der Endspurt bei der Herrichtung der Wege begonnen. Am 10. September soll es - wie bereits berichtet - mit einem großen Fest eröffnet werden.

Doch bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern werden zurzeit Wege saniert beziehungsweise auch neu gebaut. So soll auf dem fünf Hektar großen Gelände ein gemütlicher und aussichtsreicher Rundweg mit hohem Erholungswert entstehen. Dabei, so betonte Rolf Basse vom städtischen Gartenamt im BT-Gespräch, werde auch auf eine gewölbte Wegeoberfläche geachtet, um das Regenwasser an den Seiten abzuleiten.

Gepflastert wurde außerdem der Vorplatz der alten Scheune, die ungefähr im Zentrum der Obstgutanlage steht. Damit sich die Spaziergänger auch ausruhen und die herrlichen Ausblicke genießen können, werden noch mehrere Bänke und originelle Sitzmöglichkeiten in Form von Obstkisten aufgestellt. Dies, so Basse, könne allerdings auch erst in der Zeit nach der offiziellen Eröffnung erfolgen.

Hergerichtet werden müssen auch noch die drei Zugangstore von der Allee her, von der Voglergasse und von der Frankreichstraße. Sie sollen jeweils aus zwei Flügeln bestehen, wobei jeweils nur ein Flügel geöffnet wird, um Besuchern den Zugang zu ermöglichen. Der zweite Flügel soll nur in Ausnahmefällen aufgemacht werden, wenn Rettungs- oder Arbeitsfahrzeuge auf das Gelände gelangen müssen. Beim Zugang vom Wald her will man darauf achten, dass sich hier keine Wildschweine "einschleichen" können. Autos möchte man natürlich ebenso auf dem Gelände keineswegs sehen, es gibt auch keine Stellplätze an den Zugängen. "Die Leute sollen zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen", erklärte Rolf Basse.

Das gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Obstgut kam nach dem Ersten Weltkrieg in städtischen Besitz. In den vergangenen Jahrzehnten war es verschlossen und verpachtet, doch künftig soll es ganzjährig der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Das Gutsgelände stellt im städtischen Wegenetz eine wichtige Verbindung zwischen Allee und Wald dar und bietet neben den Obstgewächsen auch den beeindruckenden Exotenwald.

Die Pflege der rund 300 Obstbäume haben sich schon zahlreiche Baumpaten gefunden. Das Gartenamt wird noch diverse Bäume pflanzen, um auch die Vielfalt der Obstsorten zu erhöhen, denn zurzeit stehen auf dem Areal doch vor allem Apfelbäume.

Im nächsten Jahr soll dann noch eine weitere Attraktion hinzukommen: Auf einer umzäunten Weide wird hier eine Rinderherde angesiedelt.