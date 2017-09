Wenn es raucht, brennt Michael Boos seinen Gin

Leipzig



KSC mit 1:1 gegen Halle Leipzig (dpa) - Der KSC und der Hallescher FC haben auch am sechsten Spieltag der 3. Fußball-Liga den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Der Zweitliga-Absteiger und der HFC trennten sich am Samstag 1:1 (0:1). Der KSC hat somit bislang nur einen Sieg zu verbuchen (Foto: ges). » Weitersagen (dpa) - Der KSC und der Hallescher FC haben auch am sechsten Spieltag der 3. Fußball-Liga den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Der Zweitliga-Absteiger und der HFC trennten sich am Samstag 1:1 (0:1). Der KSC hat somit bislang nur einen Sieg zu verbuchen (Foto: ges). » - Mehr