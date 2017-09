Programmheft ist so dick wie nie zuvor Von Henning Zorn Baden-Baden - Mit 552 Veranstaltungsangeboten erreicht die Baden-Badener Volkshochschule (VHS) im kommenden Herbst-/Wintersemester einen neuen Rekord. "Unser Heft ist so dick wie nie zuvor", betonte Leiterin Monika Burck gestern bei der Vorstellung des neuen Semesterprogramms. Diese Zunahme geht nach Ansicht des VHS-Vorsitzenden Lothar Volle einerseits auf das grundsätzliche Wachstum des Bildungsmarkts zurück. Andererseits könne man aber auch feststellen, dass sich der Standort der Baden-Badener Volkshochschule in der Cité inzwischen etabliert habe und die Angebote auf wachsende Akzeptanz stießen. Dabei spiele sicher auch die Präsenz der VHS in der Öffentlichkeit zum Beispiel durch ihre Sprachkurse für Flüchtlinge eine Rolle. Hierbei sind allerdings jetzt Veränderungen zu verzeichnen. Während es bei den Sprachkursen einen Rückgang gibt, da weniger Flüchtlinge in die Kurstadt kommen, steigt die Zahl der Integrationskurse, in denen der Anteil der anerkannten Asylbewerber inzwischen bei 30 Prozent liegt. Unter den 24 Integrationskursen sind auch sechs Alphabetisierungskurse, bei denen die Teilnehmer auch erst einmal Lesen und Schreiben lernen sollen. Die Zunahme der VHS-Veranstaltungen spiegelt sich besonders deutlich im Gesundheitsbereich wider, wobei laut Burck festzustellen ist: "Der Yoga-Boom hält weiter an." Inzwischen verfügt man über einen neu eingerichteten Yoga- und Entspannungsraum. Yoga wird inzwischen auch für Schwangere, für Mollige und in Italienisch für Sprachinteressierte angeboten. Neu auf dem Gesundheitssektor ist unter anderem ein Meditationskurs, Aqua-Fitness, Schneeschuhwandern am Mummelsee und ein Tanzkurs für über 50-Jährige. Im beruflichen Bereich offeriert die Baden-Badener VHS, die zuletzt rund 13500 Kunden im Jahr verzeichnete, erstmals einen Online-Kurs namens Webinar an, bei dem kaufmännische Inhalte vermittelt werden. Einen weitgehenden Ausbau des Online-Angebots plane die VHS aber nicht, betonte Monika Burck: "So etwas kann nur ergänzend sein, denn unsere Kunden legen Wert auf persönlichen Kontakt bei den Veranstaltungen." Bei den Sprachkursen kann man nun auch Brasilportugiesisch lernen. Die VHS rechnet damit, dass dies besonders für Männer interessant ist, die eine Brasilianerin geheiratet haben. Bedarf an einem Sprachkurs, so Burck, gebe es auch bei Männern, die mit einer Thailänderin zusammenleben, doch bisher habe man dafür keinen geeigneten Dozenten gefunden. Dafür gibt es die Möglichkeit, die persische Sprache - zunächst in einem Schnupperkurs - kennenzulernen. Auch die Kultur ist im Herbstprogramm vielfältig vertreten. So befasst sich zum Beispiel ein eigener Kurs nur mit der Wagner-Oper "Parsifal". Weitere Kursangebote beinhalten das Erlernen des Umgangs mit einer kleinen Harfe, die Liedbegleitung mit der Gitarre, die Präsentation eines Musicals oder das Erlernen des Bridge-Spiels. Speziell für das weibliche Geschlecht gibt es aber auch eine nicht ganz so feinmotorige Schulung: "Frauen an die Bohrmaschine!" Neben den Kursen stehen auch wieder einige interessante Vorträge auf dem Programm mit Themen wie Trennungsschmerz und Neubeginn, die Bedeutung der Schilddrüse, mit dem E-Bike durch Deutschland oder Qualifikationen in Europa und ihre Anerkennung. Erhältlich ist das neue Volkshochschul-Programmheft bei der VHS und der Stadtbibliothek sowie bei Bürgerbüros, Banken, Sparkasse und vielen Geschäften.

