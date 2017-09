Wenn es raucht, brennt Michael Boos seinen Gin

Baden-Baden - Wenn aus dem Schornstein des Nebengebäudes in der Steinbacher Yburgstraße 144 dunkler Rauch aufsteigt, dann brennt Michael Boos ein besonderes Gemisch, das es in dieser Form erstmals im Rebland gibt - nämlich Gin.

Zweimal sechs Stunden hat sich Michael Boos an dem warmen Sommertag vorgenommen, um seinen Gin zu brennen. Das Thermometer auf dem Holztisch in der Brennerei zeigt eine Raumtemperatur von 27 Grad Celsius. Daneben stehen ein Dutzend Glasfläschchen mit den Zutaten darin, die für das hochprozentige Getränk typisch sind: Wacholder, Koriander, Ingwer, Muskatblüten. Der Geschmack, der für den ersten Gin, den das Rebland jemals hervorgebracht hat, aber einzigartig ist und Michael Boos' persönliche Note trägt, wird durch zusätzliche Beigaben von Grapefruit, Zimt, Zitronen oder Orangen und vor allem Preiselbeeren kreiert, die dem Getränk eine angenehm süße Note verleihen. Welche Anteile er von welchen Zutaten zu welchem Zeitpunkt beimischt, das bleibt freilich das Geheimnis des gebürtigen Steinbachers. Jedenfalls hat Michael Boos alle Beigaben zuvor peinlich genau abgewogen und dann mit hochprozentigem Alkohol angesetzt. "Fruchtig soll es schmecken", sagt Michael Boos, als er das zuvor angesetzte Gemenge mit einem speziellen Rührwerk im Brennkessel ein letztes Mal durchmischt.

Dann geht es los mit dem eigentlichen Brennvorgang. Er öffnet die Klappe des Brenners und legt Fichtenholz auf, das die Glut schnell entfacht. Auf 78 Grad heiß muss der Kessel mit dem Wasserbad erhitzt werden, damit der Alkohol verdampfen kann. Bis das Thermometer die Temperatur anzeigt, kann sich Michael Boos erst einmal zurücklehnen. "Gin brennen ist für mich pure Erholung", sagt er und setzt sich gemütlich in einen Gartenstuhl. Doch sobald die 78 Grad Celsius auf der Anzeige erreicht sind, heißt es die Temperatur konstant halten, denn die gleichmäßige Hitze wirkt sich auf die Qualität und den Geschmack des Gins aus, weiß der gelernte Weinbautechniker.

Michael Boos ist Winzer im Haupterwerb. Zehn Hektar Rebfläche bewirtschaftet er, und vor rund einem Jahr hat er sich entschieden, zusätzlich zu dem Weinbau und zu seiner seit Jahren bestehenden Schnapsbrennerkunst "mal etwas ganz Neues auszuprobieren". Während es in der kupfernen Brennkesselanlage blubbert und zischt, erzählt der Gin-Brenner, wie er seinen "delta"-Gin vermarkten will. So plant er beispielsweise die heimische Gin-Produktionsstätte bei Bedarf zu einer Gin-Probierstube umzufunktionieren, eine Besichtigung der Örtlichkeiten mit den Gästen inbegriffen. Die passende Kleidung zu dem neuesten Genuss-Produkt des Reblands gibt es auch schon: Schwarze Polohemden mit rotem "delta"-Gin-Emblem.

Mittlerweile rinnt aus einem Röhrchen am anderen Ende der Brennanlage eine klare Flüssigkeit in ein Behältnis. "Wasser mit deftigem Geschmack", befindet Michael Boos nach einer ersten Geschmacksprobe. Er misst mit einem Alkometer und weiß genau, wann aus dem Röhrchen Vorlauf, Mittellauf und Nachlauf ausfließen, und wann die Zeit für sein hochprozentiges Getränk reif ist.

Inzwischen schaut Ehefrau Ellen Boos, wie weit die Gin-Herstellung ihres Mannes vorangeschritten ist. In der Hand trägt sie ein spezielles, bauchiges und nach oben hin enger werdendes Gin-Glas. "Oben geht es wieder auf", sagt sie, schwenkt das klare Getränk im Glas und riecht daran. Ihr Kommentar: "Das riecht weich und aromatisch." Daher werde Gin oft mit verschiedenen Varianten des chininhaltigen Tonic-Water gemischt und mit einer Zitrone- oder Orangenscheibe und Eiswürfeln serviert, erzählt sie.

Doch bis Boos die wohlverdienten Früchte seiner Arbeit genießen kann, muss er darauf achten, dass auch für den zweiten Brennvorgang an diesem Tag die Temperatur konstant bleibt. Daher legt er zum wiederholten Male Rebenholz auf. Die Rauchzeichen aus dem Kamin seiner Brennerei in Steinbach verraten dem aufmerksamen Beobachter: Hier brennt der Boos seinen Gin.