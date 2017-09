Riesen-Trucks sorgen für Großstadt-Flair

Baden-Baden - Der Campuspark in der Cité war an diesem Wochenende magnetischer Anziehungspunkt für Liebhaber monströser Trucks ebenso wie für Freunde ausgefallener kulinarischer Spezialitäten aus aller Welt. Rund 30 Streetfood-Trucks machten hier Station, um beim Barstreet-Festival Augen und Gaumen der Besucher zu verwöhnen.

Diese rollenden Imbissstände gehören in Großstädten beinah zum normalen Alltag, doch hier waren sie schon eine besondere Schau. Die ausgefallenen Food-Trucks mit ihren gigantischen Ausmaßen boten sogar echte Raritäten auf wie einen umgebauten Schulbus aus den USA, sie erinnerten an die bunten Tourbusse tingelnder Musiker oder gaben sich als schwarze Monster.

Jeder der "Streetfood Artists", wie sich die Kochkünstler der Straße nennen, warb zudem mit pfiffigen Schildern und klingenden Namen um hungrige Besucher, die hier wahrhaftig die Qual der Wahl hatten. Der "Lokalspießer" bot Riesenschaschlik an, aus Sri Lanka wurde "Food for Soul" präsentiert und gar nicht verlegen um einen knackigen Werbeslogan zeigte sich ein Vertreter aus Südtirol mit seiner leicht abgewandelten Weisheit "A Knödel a Day keeps the Doctor away". Mit ihrem beeindruckend ausgestatteten gastronomischen Innenleben bieten die rollenden Küchen viele Möglichkeiten kulinarischer Finesse, interessant war vor allem das Angebot ausgefallener Speisen wie etwa feiner Lachs mit Wakame-Salat aus Algen.

Viele Besucher futterten sich gleich durch mehrere Stationen, Paare wählten unterschiedliche Angebote, um gegenseitig zu kosten und ihre Beurteilung auszutauschen. Das Gewählte unfallfrei zu verdrücken, war manchmal nicht so ganz einfach bei Spießen von 40 Zentimetern Länge oder Mega-Burgern, die selbst Männerhände kaum umfassen konnten. Die zumeist herzhaft gefüllten Teller verhießen häufig intensiven fleischlichen Genuss. Auf vietnamesische Art war dieses beispielsweise 48Stunden in frische Kokosmilch eingelegt und mit Zitronengras und Galgant mariniert, es gab aber auch Trüffel-Beef, Reh-Burger und natürlich Pulled-Pork, -Beef oder -Lachs im Angebot - je nach Garzeit im Smoker, ob acht bis zehn oder 16 bis 18 Stunden, erhöhte sich entsprechend der Preis für das butterzarte Resultat.

Die wachsende Zahl der Vegetarier kam an diesem Wochenende jedoch ebenfalls auf ihre Kosten. Da lockten beispielsweise Veggie-Burger, Linsenküchlein, Kokospfannkuchen, Pommes aus Süßkartoffeln, Kartoffelbällchen mit Wildkräuterquark oder Falafel mit Mangosoße. Wem der Sinn mehr nach Süßem stand oder wer seine kulinarische Kreation delikat abrunden wollte, fand ebenfalls viel Auswahl bei Stefans Käsekuchen, Baumstriezeln, Bubble-Waffeln, die an Marshmallows erinnerten, Cupcakes oder frittiertem Eis. Fetzige Musik in dezenter Lautstärke sorgte für einladende Beats auf dem Gelände, so dass die Besucher bei entsprechender Getränkevielfalt, einschließlich leckerer Smoothies, Cocktails und der Auswahl am "Coffee-Bike", gerne eine Zeit verweilten.

War der Auftakt am Freitag noch etwas zäh, konnten einzelne Regenschauer am Samstag die Neugierigen nur vorübergehend davon abhalten, diesen imposanten rollenden Imbissbuden in ihren geräumigen Bauch und den Streetfood-Artists bei ihrer Kunst über die Schulter zu schauen.