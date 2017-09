Weltenbummler mit Herz und Schaffenskraft

Sinzheim/Baden-Baden - "Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon." Das wusste schon der Philosoph Augustinus Aurelius um 400 nach Christus. Wenn die Kartungerin Carolin Meier und der Steinbacher Jan Irtenkauf nach rund zwölf Monaten mit Eindrücken aus mindestens acht verschiedenen Ländern Anfang nächsten Jahres in ihre Heimat zurückkehren, dann könnten sie ihr ganz eigenes Werk schreiben. Ein Werk über wundervolle Erlebnisse und eine großartige Hilfeleistung.

Denn auf ihrem rund einjährigen Trip rund um die Welt stand für das Paar ein Ziel von Anfang an fest: Kampala, die Hauptstadt des ostafrikanischen Staates Uganda. Die Schwester des 23-jährigen Irtenkauf hatte dort Anfang 2016 für einige Monate in einem sozialen Projekt mitgeholfen. Die Eltern Christine und Uwe besuchten die Tochter vor Ort - und in ihnen wuchs der Wunsch, dort zu helfen. Seither setzt sich die ganze Familie Irtenkauf mit jeder Menge Herzblut und Engagement für die Menschen in Ostafrika ein. Dazu zählt auch die Gründung des Vereins "Malaika Smile" im April dieses Jahres. Meier berichtet über die Arbeit: "Der Verein unterstützt derzeit 18Kinder im Alter von acht bis 18 Jahre, indem er ein sicheres und sauberes Zuhause gewährleistet, mit regelmäßigen Mahlzeiten und Betreuung. Die Kinder stammen aus den Slums in Kampala, in welchen sie nicht die Möglichkeit der Schulbildung und persönlichen zukunftswirksamen Entwicklung bekommen." Dies alles gelingt mit Unterstützern und Helfern aus Deutschland.

Über einen Monat lang haben die beiden Weltenbummler Meier und Irtenkauf nun unter der afrikanischen Sonne geholfen, das Haus, in dem die Kinder untergebracht sind, zu renovieren. Fest im täglichen Ablauf verankert war zudem das gemeinsame Singen, Tanzen, Spielen und Beten mit den Schützlingen, erzählt die 24-jährige Meier. Ende August bezogen die Kinder und Betreuer ihre neugestaltete Unterkunft - glücklich und mit leuchtenden Augen. Und nicht nur den Deutschen gelang es, den Afrikanern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern - umgekehrt war dies ebenso der Fall. So zählen die beiden Badener die Begegnungen sowie die wundervolle Natur in Afrika und die "unglaubliche Dankbarkeit" zu ihren faszinierendsten Erlebnissen.

Und erlebt haben die zwei, nachdem sie sich im Januar von Frankfurt aus auf das Abenteuer "Weltentdeckung" begaben, schon so einiges. Kolumbien, Ecuador, Peru, Chile, Bolivien und Brasilien standen auf ihrer Agenda, bevor sie Ende Juli schließlich Afrika erreichten.

Der vermutlich unkonventionellste Eckpunkt der Reise stand jedoch noch in Deutschland an. Entgegen der häufig kundgetanen Meinung, während des Berufslebens keine langen, weiten Reisen mehr zu unternehmen, hat der Metall- und Konstruktionsmechaniker Irtenkauf nach einem Jahr als Geselle seinen Job gekündigt. Seine Freundin schloss im vergangenen Jahr das Studium der Sozialen Arbeit ab und jobbte. Nun erfüllen sie sich gemeinsam einen Herzenswunsch und lernen andere Lebensweisen, Kulturen und Menschen kennen. "Jeder, der den Traum hat, etwas von der Welt zu sehen, sollte das tun", gibt Meier den Tipp.

Begeistert erzählen die beiden von den lebensfrohen Menschen in Kolumbien, von der Natur und der Tierwelt auf den Galapagosinseln und der mystischen Atmosphäre des Machu Picchu in Peru. Unbeschreiblich und einprägsam seien für sie jedoch auch die vielen bettelnden Kinder und die hohe Kriminalität in Südamerika, ungewöhnliche Essgewohnheiten wie der Verzehr von Hühnerpfoten und die komplett andere Denkweise in Uganda. In Afrika haben sie am vergangenen Freitag ihre Zelte gen Asien abgebrochen. Nächster, aber nicht letzter Stopp: Bangkok. Um dort weitere Seiten ihres Buches mit Leben zu füllen.

"Malaika Smile" freut sich über Interesse und Spenden:

www.malaika-smile.org