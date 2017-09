Fellnasen-Fans feiern ihren "Krümel"



Von Irene Schröder Baden-Baden - Mit seiner über 145-jährigen Tradition gehört der Grand-Prix-Ball zu den Veranstaltungen, die aus dem Baden-Badener Terminkalender nicht wegzudenken sind. Umso schwerer ist es, den alten Glanz zu bewahren, aber nicht in alten Formen zu erstarren. Um es gleich vorweg zu nehmen: Dieser Ballabend war einer der gelungensten in der langen Geschichte. Hätte statt der eleganten "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers das RTL-Meisje Sylvie Meis moderiert, hätten sich die Gäste in eine ganz spezielle "Let's-Dance"-Ausgabe versetzt fühlen können: Mode-Paradiesvogel Harald Glööckler saß einst in der Jury, Nastassja Kinski, Chiara Ohoven und Giovanni Zarella kämpften sich als Promis über die Runden, Katrin Menzinger und Vadim Garbuzov gehören als Profis zur Stammbesetzung und zauberten mit ihrer Show "Rise like a phoenix" weltmeisterliches Flair auf das Parkett. Zu den "Stammgästen" beim Grand-Prix-Ball gehören mittlerweile auch die Debütanten der Freiburger Tanzschule Gutmann, die mit einer ungewöhnlichen Choreografie überraschten. Reichlich Gelegenheit zum Tanzen gab es in dieser Nacht auch für das Publikum: Die Philharmonie Baden-Baden eröffnete mit klassischen Walzern und fetzigem Glenn-Miller-Sound, die Thilo Wolf Big Band setzte ihr Volumen erfreulich dezent ein, die Casino- Band genoss ihr Heimrecht, und Vintage Vegas heizte in der Nachfolge des legendären "Rat Packs" (Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis jr) um Mitternacht die Stimmung an. Dass diesmal der Turf dem Tanz aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte, war vor allem der Pferdenärrin Judith Rakers zu verdanken, die von ihren eigenen vier "Fellnasen" schwärmte und souverän sämtliche Moderationshürden meisterte. Der Sachverstand prägte auch die witzigen Überleitungen zu den Grußworten von Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Andreas Jacobs, die sich sowohl in Superlativen über Publikum, Ball und Baden-Baden als auch in Ermunterungen zum Besuch der gestrigen Abschlussrennen übertrafen. Die Baden-Badener Rathauschefin hatte gleich noch einen Tipp zur finanziellen Ausstattung parat: Erst ins Casino, dann beim Rennen setzen. Vielleicht klappt's ja so auch mit der "Leo"-Finanzierung. Der eigentliche Star des Abends hatte es sich zu diesem Zeitpunkt schon längst in seiner Box gemütlich gemacht: "Iquitos", der kleine Wunderhengst aus Hannover, hatte im vergangenen Jahr mit seinem Speedsieg im Großen Preis von Baden die Fachwelt überrascht und die Herzen erobert. "Krümel", wie er liebevoll "privat" genannt wird, ließ jetzt noch Trainer Hans-Jürgen Gröschel bei der Preisverleihung "Galopper des Jahres 2016" schwärmen. Während sich "Krümel" nach jedem Sieg über Extraportionen Mohrrüben und Äpfel freuen darf, hielt Sternekoch Martin Herrmann kulinarische Extraportionen in Form von "Dreierlei vom Weiderind", "Lachsforelle", Milch-Kalbsfilet und geschmorte Bäckle und einer einfach traumhaften Schokoladenganache für die Ballgäste parat. Der Hauptsponsor verwöhnte mit Gastgeschenken und ließ auch noch zwei Taschen aus einer Kollektion verlosen. Grund zur Freude hatten nicht nur die beiden von Kathrin Menzinger als "Glücksfee" gezogenen Gewinner - auch das Team der Baden-Baden Events und Baden-Racing mit ihren Partnern hatten allen Grund zur Freude über einen sehr besonderen Abend.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

VfB Bühl gewinnt einseitiges Derby Bühl (red) - Gelungener Auftakt für die Landesliga-Fußballer aus Bühl: Im Nachholspiel gegen Phönix Durmersheim kam der VfB zu einem ungefährdeten Heimsieg und landete damit auf Tabellenplatz vier. Das 3:0 gelang den Gastgebern trotz zahlreicher Ausfälle (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Gelungener Auftakt für die Landesliga-Fußballer aus Bühl: Im Nachholspiel gegen Phönix Durmersheim kam der VfB zu einem ungefährdeten Heimsieg und landete damit auf Tabellenplatz vier. Das 3:0 gelang den Gastgebern trotz zahlreicher Ausfälle (Foto: toto). » - Mehr Baden-Baden

Viel Platz im Seat Alhambra Baden-Baden (red) - Platz satt und variabler Innenraum: Wer derlei sucht, der kommt um die Sparte Van nicht herum. Ein moderner Vertreter der Kategorie Großraumlimousine ist der Seat Alhambra (Foto: pr). Mit dem Zweiliter-Turbodiesel E-Ecomotive hält sich auch der Spritkonsum in Grenzen. » Weitersagen (red) - Platz satt und variabler Innenraum: Wer derlei sucht, der kommt um die Sparte Van nicht herum. Ein moderner Vertreter der Kategorie Großraumlimousine ist der Seat Alhambra (Foto: pr). Mit dem Zweiliter-Turbodiesel E-Ecomotive hält sich auch der Spritkonsum in Grenzen. » - Mehr