Feuerwerk überstrahlt letztes Festwochenende



Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Diesmal hatte es das Wetter während des Kurpark-Meetings in sich und war für sämtliche Überraschungen gut. Vom Cocktailkleid bis zur warmen Übergangsjacke musste innerhalb einer Woche alles aufgeboten werden, was der Kleiderschrank hergab. Das tat jedoch der Feierlaue an diesem letzten Festwochenende keinen Abbruch. Am Freitagabend kamen alle Freunde des Rockabilly und der Swing-Ära auf ihre Kosten bei der niederländischen Band Liptease, die allein schon optisch aus dem Rahmen fällt. Im rot-schwarzen Anzug war der singende Mann am Kontrabass ebenso ein Hingucker wie der aparte Chor der drei Frontfrauen, die in Hotpants, mit Hosenträgern und roten Ringelshirts grazil ihre neckischen kleinen Choreografien präsentierten. Bei ihrem groovenden Musikstil sprang der Funke rasch über, neben Rock'n'Roll-Klassikern wie "Rock around the clock" hatten sie auch aktuelle Songs im Gepäck, entsprechend arrangiert im Stil der damaligen Ära. Auf der Flaniermeile waren an diesem Abend wieder leichter Plätze zu bekommen, da wohl viele Besucher nicht mit den unerwartet kühlen Temperaturen gerechnet hatten und noch ganz auf Sommer eingestellt waren. Am Samstagabend waren sogar schon Winteranoraks zu sehen statt der sonst vereinzelt in diesem Ambiente ganz gerne gezeigten eleganten Rennbahnmode, doch wirklich abschrecken ließ sich von dem Temperatursturz niemand. Dicht umlagert von Zuschauern war wieder der rote Teppich, über den die Gäste des Grand-Prix-Balls traditionell quer durch den Kurgarten ins Kurhaus pilgern. Da wurden glanzvolle Roben bestaunt, vermeintliche und echte Promis entdeckt, Handys für Fotos gezückt und natürlich auch ein wenig abgelästert. Auf der Festmeile waren entsprechend schon zu früher Stunde Stühle und Bänke oder die gemütlichen Bistrotische an der Cocktailbar belegt. Vor der Konzertmuschel hatten es die Besucher fast schon kuschelig warm, da hier beim Auftritt der Hauenebersteiner Kultband Ass Fiddle Johnsons das größte Gedränge herrschte. Seit über zwei Jahrzehnten begeistern die sieben Musiker mit ihrem bunten Mix aus 30 Jahren Rock- und Popgeschichte ihre Fans, die Songs kennt jeder und die lockere Atmosphäre, noch zusätzlich aufgelockert durch kleine Anekdoten von Leadsänger Christian Hirth, übertrug sich schnell aufs Publikum. Zu späterer Stunde ging der Blick immer öfter auf die Uhr, der beste Platz für den freien Blick aufs Höhenfeuerwerk wollte früh gesichert sein. Aufgrund des unsicheren Wetters konnten die großen Schirme nicht wie in der lauen Sommernacht des Vorjahres entfernt werden, um allen Gästen direkt von ihren Sitzplätzen aus einen idealen Logenplatz auf das Himmelsspektakel zu bieten. So standen die Schaulustigen vom Kurhaus bis zur Trinkhalle dicht gedrängt oder verteidigten ihren Platz auf der Kurhaustreppe, um nichts zu verpassen. Es war eine prachtvolle Szenerie am Nachthimmel, die mit den während des gesamten Kurpark-Meetings in warmen Farben angestrahlten Bäumen, der Kurhaus-Illumination und dem seit dieser Saison noch reizvolleren Lichtspiel in der Konzertmuschel wunderbar harmonierte.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Partystimmung im Kurpark Baden-Baden (co) - Rege Feierlaune zeigten die Besucher am Eröffnungswochenende des Kurparkmeetings (Foto: co). Erstmals kann durch die auf LED-Leinwänden auf der Bühne gezeigten Rennvideos der Großen Woche in Iffezheim das Turfgeschehen hautnah miterlebt werden. » Weitersagen (co) - Rege Feierlaune zeigten die Besucher am Eröffnungswochenende des Kurparkmeetings (Foto: co). Erstmals kann durch die auf LED-Leinwänden auf der Bühne gezeigten Rennvideos der Großen Woche in Iffezheim das Turfgeschehen hautnah miterlebt werden. » - Mehr Gernsbach

Statthafte lebende Einparkhilfe Gernsbach (red) - Mit britischem Humor haben die Teilnehmer des MG-Treffens in Gernsbach auf die skurrile "lebende Einparkhilfe" reagiert (Foto: Hegmann) und diese erlaubt - schließlich ging es bei dem Oldtimer-Treffen auf der Murginsel um die britische Kultmarke und den Spaß. » Weitersagen (red) - Mit britischem Humor haben die Teilnehmer des MG-Treffens in Gernsbach auf die skurrile "lebende Einparkhilfe" reagiert (Foto: Hegmann) und diese erlaubt - schließlich ging es bei dem Oldtimer-Treffen auf der Murginsel um die britische Kultmarke und den Spaß. » - Mehr