"Lobbyismus im besten Sinne"

Baden-Baden - Es gibt ihn schon seit 40 Jahren, aber die wenigsten wissen von ihm: Der "Arbeitskreis Wirtschaftsförderung und Tourismus Baden-Baden" der Industrie und Handelskammer (IHK) Karlsruhe arbeitet hinter den Kulissen - und hat dabei einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Entwicklung Baden-Badens. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Arbeitskreis, seine Motivation, Ziele und konkreten Positionen.

Wer gehört eigentlich zum Arbeitskreis?

In Baden-Baden gibt es "keine andere Institution, die so breit aufgestellt ist, wenn es um Tourismus und verwandte Wirtschaftsthemen geht", ist Burkhard Freyberg überzeugt. Der Bevollmächtigte der SWR Media Services GmbH für die IHK hat vor vier Jahren den Vorsitz im Arbeitskreis übernommen. In diesem sei "praktisch alles vertreten, was Rang und Namen hat", sagt er - und zwar sitzen jeweils die Chefs der Institutionen oder Unternehmen im Arbeitskreis. Hotel- und Gaststättenverband, Initiative Baden-Baden Innenstadt, exklusive Hotels und Geschäfte, Festspielhaus, Carasana GmbH, Baden Racing, Kliniken, Bäder- und Kurverwaltung, Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH, Casino, Museum Frieder Burda, Leader-Geschäftsstelle Mittelbaden, Airpark: Die Liste der Mitglieder ließe sich noch weiter fortsetzen und zeigt: Hier kommen Schwergewichte ins Gespräch.

Warum hört man von dem Arbeitskreis fast nie etwas?

"Der Ausschuss orientiert sich nicht daran, permanent PR zu machen, das ist nicht sein Interesse", sagt der Vorsitzende Freyberg. Im Gegenteil: "Information und Diskretion" sind die Prinzipien des Gremiums. Da die Mitglieder nicht befürchten müssen, dass ihre Aussagen sofort öffentlich werden, können sie laut Freyberg "möglichst authentische Informationen" preisgeben.

Welche Ziele hat das Gremium?

Der Plattformanbieter IHK ist politisch neutral: Das ist laut Freyberg die "ideale Grundlage, um möglichst viele Themen zu besprechen". Der Arbeitskreis diene als Netzwerk. Beispielsweise könne man sich bei den Treffen über die Terminplanung in der Stadt austauschen - im Sinne einer gleichmäßigeren Auslastung zum Beispiel von Hotels. Manchmal beziehen die Mitglieder über den Arbeitskreis auch gemeinsam zu wichtigen Themen Position. Und wenn Probleme deutlich werden, wird man aktiv, erläutert Freyberg und nennt als Beispiel die schwindenden Wetteinsätze in Iffezheim, die mit der Liberalisierung des Wettrechts zusammenhängen: In solchen Fällen müsse man auch Bundestagsabgeordnete ansprechen.

Macht der Arbeitskreis demnach Lobbyarbeit?

Ja, durchaus, sagt Freyberg. Aber es handle sich um "Lobbyismus im besten Sinne", betont er. Schließlich arbeite man im Interesse der Entwicklung der gesamten Stadt. Diese Entwicklung könne man konstruktiv begleiten und Anregungen geben.

Wie oft trifft man sich und wie laufen solche Treffen ab?

Der Kreis tagt vier bis fünf Mal im Jahr, berichtet Freyberg. Im Zentrum steht jeweils ein Vortrag, über den danach auch diskutiert wird. Im Fokus stehen können unterschiedlichste Sachthemen vom Weltkulturerbe bis hin zu wirtschaftlichen Effekten einzelner Institutionen für die Gesamtstadt. Demnächst wolle man sich mit Nationalparktourismus beschäftigen und möglichen Perspektiven für Baden-Baden, kündigt Freyberg an.

Wie steht der Arbeitskreis zur Welterbe-Bewerbung?

In erster Linie bewerte man einen möglichen Welterbe-Status positiv, sagt Freyberg. Allerdings müsse auch darauf geachtet werden, den Effekt optimal zu lenken, um überbordenden Bustourismus zu vermeiden. Denn: "Dafür ist die Stadt zu klein." In der jetzigen Form sei die Bewerbung bei der Unesco aber nicht erfolgversprechend. In der Reihe der Bäderstädte, die gemeinsam antreten, genügten vier Kandidaten nicht in vollem Umfang den Kriterien, so Freyberg weiter: Bad Ems, Bad Kissingen, Karlsbad und Franzensbad. Man gehe davon aus, dass die Unesco das im Rahmen des Vorprüfungsantrags signalisieren werde. Man sei aber optimistisch, dass es "mit zeitlicher Verzögerung" und einer auf sieben Städte verkleinerten Gruppe etwas werden könne mit dem Welterbe-Status für Baden-Baden.

Wie sieht es mit der Windkraft aus?

Bereits 2010 hat die IHK Karlsruhe bei ihrer Vollversammlung gegen Windkraftanlagen im Umland Baden-Badens Stellung genommen: Diese würden den Tourismus- und Naherholungsstandort massiv gefährden, hieß es damals. Der Beschluss wurde kürzlich noch einmal bekräftigt, so Freyberg.

Gibt es eine Position in Bezug auf die Diskussion um Wein und Tourismusförderung im Rebland?

Obwohl mit Nägelsförst und Schloss Neuweier "zwei historische Weingüter mit 750 Jahren Geschichte weltweit anerkannten Wein produzieren" und die Winzergenossenschaft nun Baden-Badener WG heißt, ist Wein im touristischen Marketing-Mix der Stadt bisher nicht relevant, sagt Freyberg. Er ist überzeugt: "Das ändert sich nicht mit einigen Weinständen." Wenn man das Thema wirklich befördern wolle, brauche es ein echtes Leuchtturmprojekt, beispielsweise in Form einer Vinothek in überraschender, moderner Architektur, die im Idealfall alle Topwinzer des badischen Weines vertrete und in Baden-Baden als Startpunkt der badischen Weinstraße angesiedelt werde. Vorbild könne das Loisium in Langenlois (Österreich) sein.

Wofür setzt sich das Gremium sonst noch ein?

Unter anderem für eine Verlängerung der BKV-Verträge. Außerdem wäre es dem Arbeitskreis ein Anliegen, dass der eine oder andere TGV aus Paris in Baden-Baden hält. In Gesprächen mit Alleo, dem gemeinsamen Tochterunternehmen der Deutschen Bahn und der SNCF, sei signalisiert worden, dass man über einen solchen Halt in Randzeiten außerhalb des Business-Verkehrs nachdenken könne, berichtet Freyberg. Deshalb wolle man dranbleiben: Genau diese Zeiten, freitags- und sonntagnachmittags, wären für Baden-Baden touristisch interessant.