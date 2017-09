Kunst unter Wasser: Installation am Augustaplatz geplant

Baden-Baden - Während die dekorativen Pferde nun nach dem Ende der Großen Woche ihren Platz im Augustaplatzsee wieder verlassen müssen, wartet dort in Kürze eine Attraktion ganz anderer Art auf interessierte Besucher: Mit einer kunstvollen Unterwasserinstallation will Abdullah Rajab Almalla dort ein Mahnmal für all die Flüchtlinge setzen, die im Meer ertrunken sind und nicht vergessen werden sollen.

Zudem sieht er seine Geburtsstadt Aleppo als im doppeldeutigen Sinn untergegangene Stadt, über die dann die leisen Wellen des Augustasees hinwegrollen werden. Der junge Syrer, der über die Bal-kanroute 2015 in die Kurstadt kam und seit Januar 2016 anerkannter Flüchtling ist, engagierte sich sehr rasch in seiner Gemeinschaftsunterkunft in der Schussbachstraße, half als Übersetzer und war der Initiator, dass sich Flüchtlinge mit kleinen Beiträgen an der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" beteiligten.

Vor wenigen Tagen begann seine dreijährige Ausbildung zum Mediengestalter beim SWR, nachdem er sich bereits mit seinem Filmprojekt "Schatten" im Frühjahr 2016 einen Namen gemacht hatte. Dafür interviewte er Flüchtlingskollegen und verarbeitete deren teils sehr offene und höchste emotionale Antworten in einem bewegenden Streifen, der von über 500 Besuchern gewürdigt wurde.

Mit seiner Unterwasserausstellung "Untergegangen" möchte der 27-Jährige als Beitrag zur demnächst anstehenden Interkulturellen Woche einen Impuls gegen das Vergessen von Kriegsleid setzen. Für seine markante Idee konnte er drei befreundete Fotografen gewinnen, die noch in Aleppo leben und aus Sicherheitsgründen keine Details zu ihren Personen genannt haben möchten. Der unter dem Pseudonym Waseem Series agierende Fotokünstler steuerte die meisten der 16 Bilder bei, die Alltagssituationen in einer zerstörten Stadt zeigen, die noch 1986 wegen ihrer glanzvollen Schönheit zum Weltkulturerbe erklärt worden war.

Almalla, hier besser unter dem Namen Appo bekannt, wählte sie aus, um dem Krieg ein Gesicht zu geben, darunter Porträts eines alten Syrers mit zerfurchtem Antlitz oder einer Frau, die auf die zerstörte Stadt blickt. Andere Bilder thematisieren den beschwerlichen Alltag in der zerstörten Stadt oder die Zerstörung religiöser Symbole und architektonischer Meisterwerke.

Auch ein Porträt von Appo selbst ist dabei, auf dem dieser wie ein Ertrinkender unter Wasser mit gerecktem Arm nach oben ins Nichts greift - in seinem Gesicht finden sich wie Puzzleteile viele kleine Szenen flüchtender Menschen, hungernder Kinder oder zerstörter Häuser. Die Fotos wurden im Format 120 x 90 auf Aluverbundtafeln gedruckt und werden demnächst von Appo im Seewasser versenkt, fest verschraubt an beschwerenden Steinen.

Sein ursprünglicher Plan einer Installation im Bachbett der Oos scheiterte an topographischen Gegebenheiten, dem unsicheren Wasserstand sowie dem Schutz von Flora und Fauna. Oberbürgermeisterin Margret Mergen signalisierte jedoch sofort ihre Zustimmung für das Kunstprojekt im Augustaplatzsee und wird die Installation zusammen mit dem jungen Künstler am 18.September um 16 Uhr eröffnen.

Musikalisch wird dieses Ereignis von den drei Geschwistern Hintzen umrahmt mit Silke am Fagott, Saxofonist Björn und Solveig an der Querflöte. Almalla wurde bei seiner ungewöhnlichen Idee von Freunden, städtischen Institutionen und Firmen unterstützt, er könnte sich als weitere Konzeption auch eine Wanderausstellung vorstellen.