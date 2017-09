Japaner lernen in Sinzheim den Judo-Sport kennen

Rastatt



Radsportfreunde auf Tour Rastatt - Es ist die 49. Tour der 1976 gegründeten Radsportfreunde Rastatt und die 14., die durch Italien führt. 670 Kilometer in sechs Etappen will man fahren, schwerer aber wiegt: 11 760 Höhenmeter werden dabei zu überwinden sein, wie Organisator Peter Fritz erläutert.