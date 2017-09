Geggus gegen Legalisierung von Cannabis

Baden-Baden - Seit Anfang der 1990er Jahre, als die Stadt die Stelle einer kommunalen Suchtbeauftragten einrichtete, fördert die AOK Mittlerer Oberrhein die kommunale Suchtprävention in der Kurstadt - dieses Jahr mit 7640 Euro.

Aus diesem Anlass informierten gestern Bürgermeister Michael Geggus, die Suchtbeauftragte Karin Marek-Heister und AOK-Geschäftsführer Harald Röcker über die Ziele und Aufgaben der Stadt, das seit 2008 bestehende kommunale Netzwerk für Suchtprävention und Suchthilfe Baden-Baden und die Rolle der AOK.

Zugleich zogen sie Bilanz der verschiedenen 2017 angebotenen Präventionsmaßnahmen. In diesem Netzwerk kooperieren unter dem Dach der Stadt Baden-Baden über 20 verschiedene Sucht-Einrichtungen, Ärzte, Apotheker, Kliniken, das Jobcenter, Selbsthilfegruppen und andere Institutionen. Ziel sei es, die Suchtkrankenhilfe im Stadtkreis bedarfsgerecht, wohnortnah und möglichst niedrigschwellig weiterzuentwickeln.

Für Betroffene und deren Angehörigen bedeute das, dass sie schnell und unkompliziert fachliche Hilfe erhalten und gegebenenfalls an die richtige Stelle weitergeleitet würden. Niemand, der Hilfe sucht, solle beim Wechsel zu anderen Einrichtungen, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und Ärzten "verloren gehen", sagte Karin Marek-Heister.

Sie bilanzierte für die Nichtraucherkampagne "Be smart, don't start" für 2016/2017 15 teilnehmende Schulklassen. Im Rahmen der Alkoholprävention "HaLT - Hart am Limit" wurden 2016 zehn Jugendliche mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, zehn Elternbriefe verschickt und sowohl 2016 wie 2017 jeweils drei Einsätze von Jugendschutzteams verzeichnet. Zudem gab es in diesem Jahr eine Vereinsschulung mit Varnhalter Vereinen zum Thema Jugendschutz und einem Zertifizierungsprogramm für Vereine und Gruppen in der Jugendarbeit.

Zum Thema illegale Drogen gab es fünf Workshops unter dem Motto "Choose your way". 50 Teilnehmer aus Schulklassen aus Baden-Baden und dem Landkreis Rastatt besuchten das Kurzinterventionsprogramm "Risiko-Check Drogen" für Erstkonsumenten. 15 weitere Schulklassen-Workshops zu allgemeiner Prävention wurden außerdem genauso angeboten wie die Jugendfilmtage 2017 zu Nikotin und Alkohol, die insgesamt bis zu 700 Teilnehmer verzeichneten.

Marek-Heister betonte, das Suchthilfenetzwerk in Baden-Baden sei gut aufgestellt. Ihr neuestes Projekt sei die Kooperation des Jugendamts mit der Fachstelle Sucht. Bürgermeister Geggus dankte Marek-Heister und Harald Röcker für ihr Engagement. Die Angebote würden sehr gut angenommen. Zugleich warnte er vor einer Tabuisierung von Alkohol- und anderen Suchtproblemen, die nicht nur die eigene Gesundheit, sondern ganze Familien zerstörten. "Jeder Euro, den wir in die Prävention investieren, zahlt sich mehrfach aus."

Zum Thema Legalisierung von Cannabis meinte Geggus, das sei, abgesehen von der Schmerztherapie, der falsche Weg. Röcker nannte neben Alkohol- und Drogensucht auch Esssucht, Spielsucht, Internetsucht als wachsende Problemfelder. Das Komasaufen unter Jugendlichen bewege sich in der Region auf niedrigem Niveau. Sie seien vernünftiger geworden.

Umso "geschockter" zeigte sich der Bürgermeister über Pläne, das seit 2010 bestehende Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen eventuell wieder aufzuheben oder zu lockern. "Das konterkariert die bislang erfolgreichen Bemühungen gegen den Alkoholmissbrauch", fand er und fügte hinzu: "Wenn wir heute damit aufhören, haben wir morgen ein Problem."