Am besten überwachtes Lebensmittel

Von Florian Krekel Baden-Baden - 2,7 Billionen Liter Wasser fasst der Starnberger See, 25 Kilometer südwestlich von München. "Würde man in ihn ein Stückchen Würfelzucker werfen, könnten wir das messen", verdeutlicht der Baden-Badener Leiter der Wasserversorgung bei den Stadtwerken, Peter Riedinger, die Messgenauigkeit bei der Überwachung des Trinkwassers. Im letzten Teil der BT-Serie über die kurstädtische Wasserversorgung beleuchtet er die Hygienekontrolle des Lebenselixiers aus dem Wasserhahn. "Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Trinkwasser das am besten kontrollierte Lebensmittel ist", sagt Riedinger. Die Überwachung unterteilt sich dabei grob in die zwei Bereiche "Chemie" und "Mikrobiologie" und folgt in ganz Europa gleichen Standards, die seit mehr als zehn Jahren durch die EU-Trinkwasserverordnung geregelt werden. Deutschland hat diese Regeln in seinem nationalen Recht allerdings noch etwas verschärft. Eine absolute Nulltoleranzpolitik gilt für den Bereich der Mikrobiologie. "Da gibt es keine Grenzwerte. Das Wasser darf schlichtweg absolut keine Bakterien wie E. coli oder Enterokokken enthalten", unterstreicht Riedinger. Der Wasserkreislauf muss deshalb komplett abgeschlossen bleiben. Das erfordert aufwendige Überwachungsmaßnahmen und Prozeduren, wenn eine Leitung erneuert werden muss, wie jüngst in der Bertholdstraße. Riedinger schildert das Vorgehen: "Ist die neue Rohrleitung montiert, wird sie mit einem Desinfektionsmittel durchspült. Dann wird sie mit Wasser gefüllt, das aber noch nicht ins Leitungsnetz darf. Dieses bleibt einen Tag in der neuen Leitung stehen und wird danach mikrobiologisch untersucht. Erst, wenn es dann absolut keine Beanstandungen gibt, fließt wirklich Trinkwasser durch die neue Leitung." Ebenso werden alle Quellen und das Grundwasser in regelmäßigen Abständen auf mikrobiologische Verunreinigungen untersucht. Nachdem das Trinkwasser die Quarzsandfilter und Aufbereitungsanlagen durchlaufen hat, folgt eine neuerliche mikrobiologische Untersuchung. "Eine tote Rheinschnake könnte eine solche Probe schon zum Kippen bringen", sagt Riedinger und erklärt: "Erst nach dieser ganzen Prozedur spricht man im Fachjargon überhaupt von Trinkwasser, zuvor ist es sogenanntes Rohwasser". Während bei der Mikrobiologie die beschriebene Nulltoleranz herrscht, gelten für chemische Bestandteile im Wasser festgelegte Grenzwerte, die sich nach der Maßgabe richten, dass ein lebenslanger, täglicher Genuss von zwei Litern Trinkwasser gesundheitlich unbedenklich sein muss. Chemische Inhaltsstoffe kann das Wasser entweder im Boden aufnehmen oder erst in den Leitungen der Hausanschlüsse, den Hausinstallationen, die im Normalfall aus Kupfer sind. Damit sich dort keine Bestandteile lösen, entsäuern die Stadtwerke das Wasser, so dass eine chemische Reaktion mit dem umgebenden Metall ausbleibt und das Wasser dadurch keinerlei metallische Parameter aufnimmt. Bei den chemischen Verunreinigungen im Boden gibt es allerdings einen fortwährenden Unsicherheitsfaktor. Denn sie können über Jahrzehnte wandern, und so könne es passieren, dass sich eine Bodenverunreinigung etwa auf einem Feld erst 20 Jahre später im Grundwasser niederschlägt, so Riedinger. Deshalb sei das Sandweierer Grundwasserwerk mit drei Schutzzonen umgeben und das Trinkwasser werde auf knapp 100 chemische Einzelparameter untersucht. "Der Grenzwert für Nitrat liegt zum Beispiel bei 50 Milligramm pro Liter. Wenn sie etwa im Restaurant eine Salatplatte essen, nehmen sie mit Sicherheit 2500 bis 3000 Milligramm Nitrat auf, das im Salat gebunden ist." Neue Herausforderungen gibt es trotzdem immer wieder - in Baden-Baden vor allem das Thema PFC. Hier gibt es laut Riedinger keine festgelegten Grenzwerte, sondern nur Vorgaben des Gesundheitsamtes für einen unbedenklichen lebenslangen Genuss. "Die halten wir ohne Probleme ein", sagt Riedinger. Trotzdem soll das PFC in Zukunft mit Aktivkohlefiltern so gut es geht aus dem Wasser geholt werden, "zum einen, weil wir in unserer Trinkwasserverordnung ein Minimierungsgebot haben, zum anderen, weil sich der Wert in unserem Wasser durch die jahrelange Wanderung der chemischen Bestandteile ja in Zukunft vielleicht noch erhöhen könnte. Dann wollen wir gerüstet sein". Kommentar, zum Thema

