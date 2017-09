Fein gespeist und gemütlich geplaudert

Baden-Baden - Von dem enormen Publikumsandrang beim ersten "Weinerlebnis Hohenacker" in Neuweier zeigten sich selbst die Organisatoren überrascht. Bis in den Nachmittag hinein strömten die Besucher in Scharen herbei, um einen guten Tropfen zu verkosten, fein zu speisen und beim gemütlichen Plaudern die herrliche Aussicht zu genießen.

Da bot die Fanfare des Bläserquintetts vom Musikverein Neuweier genau die passende Einstimmung für diese Premiere, die nach dermaßen geglücktem Auftakt nach dem Wunsch aller Beteiligten zu einer festen Veranstaltungsgröße im Rebland werden soll.

Ortsvorsteher Ulrich Hildner war bei seiner Begrüßung die Freude über das gelungene Miteinander deutlich anzumerken. Das "Weinerlebnis Hohenacker" sei Ergebnis der Fortschreibung des Entwicklungskonzepts Rebland und in diesem Zuge der Weintagung in Neuweier, zu der Oberbürgermeisterin Margret Mergen im Februar geladen hatte.

Die damalige Aufbruchsstimmung, so Hildner weiter, habe im Juli zur Gründung eines neuen Vereins geführt, der sich insbesondere dem Weinbau, dem Tourismus und der Kultur widmen will, führte Hildner aus. Klaus Bloedt-Werner als umtriebiger Verfechter der Belange des Reblands sei als wesentlicher Motor direkt zum ersten Vorsitzenden gewählt worden. Hildner wertete die Veranstaltung am Sonntag als "vorbildliche Gemeinschaftsaktion von zwölf Betrieben unterschiedlicher Couleur", die als Team in der Vorbereitung auf Augenhöhe diskutiert und gemeinsam an einem Strang gezogen hätten.

In dem Zusammenhang bedankte sich der Ortsvorsteher auch bei dem Vorsitzenden des Vereins Freilichtbühne Rebland, Günter Holzner, dass man dieses "wunderbare Gelände" mit seiner herrlichen Aussicht auf die Reben und die Yburg als Wahrzeichen für das gemütliche Weinerlebnis nutzen dürfe.

Neun örtliche Winzerbetriebe, große und kleine, alteingesessene und neu gegründete, sowie drei Gastronomen des Reblandes hatten zu einem kulinarischen Verwöhn- und Genusstag mit leckeren lokalen Produkten eingeladen.

Für ihre Stärkung stand den Besuchern eine breite Palette zur Auswahl vom Wild-Chili-con-Carne oder Linsencurry über Pulled Pork Burger, feinen Lachs und Flammkuchen bis zum Wurstsalat oder selbst gemachten Apfelkuchen, um nur einige Angebote zu nennen.

Die Winzer standen mit fachmännischem Rat zur Seite bei der Auswahl der edlen Tropfen, die verkostet werden wollten. Der "Genießerclub" aus Baden-Baden, der seine Wandertouren stets mit Genusscharakter auswählt, hatte sich für die Tour ins Rebland extra die Stiefel geschnürt und ließ sich vor dem Degustieren die Vorzüge der einzelnen Weine erläutern.

Viele andere Besucher hatten das herrliche, spätsommerliche Wetter ebenfalls für eine Wanderung genutzt und waren überrascht, welche kulinarische Vielfalt an diesem Tag geboten war. Mancher, der ursprünglich nur auf einen Abstecher vorbeischauen wollte, blieb viel länger als geplant, man kam ganz locker ins Plaudern mit den Sitznachbarn, und die Zeit verging wie im Flug.

Musikalisch war den ganzen Tag über gute Unterhaltung geboten, als lokaler Farbtupfer war auch die Stadtkapelle Steinbach mit einem Bläserensemble vertreten. Ulrich Hildner konnte garantieren, dass nur Sekt und Wein aus Baden-Badener Reben angeboten wurde.

Er orakelte schließlich auch noch optimistisch, der Weinerlebnistag möge der Auftakt zu vielen weiteren ähnlichen Aktivitäten im Rebland sein, das sich mit seinen gastronomischen Angeboten nicht zu verstecken brauche.