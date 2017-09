Beiräte in Flüchtlingsunterkünften thematisieren auch Probleme

Baden-Baden - Um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen und dort mit Flüchtlingssozialarbeitern, Hausmeistern, Ehrenamtlichen und den Flüchtlingen selbst ins Gespräch zu kommen, besuchte Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern die Unterkünfte am Waldseeplatz und in Haueneberstein.

Sie erinnerte dabei an den Beginn der Flüchtlingswelle Ende 2014 und deren Höchststand im September vor zwei Jahren, als der Kurstadt nach anfangs 20 rund 100 Menschen monatlich zugewiesen wurden. Die dezentrale Unterbringung in kleinen Wohneinheiten an derzeit 27 Standorten sei von Anfang an favorisiert worden. Bedenken in der Bevölkerung über die Wahl der Standorte konnten in den allermeisten Fällen ausgeräumt werden, anfängliche Skepsis sei häufig großer Hilfsbereitschaft gewichen, so die Oberbürgermeisterin.

Von den Mitgliedern der neu gegründeten Unterkunftsbeiräte ließ sich die OB deren Wirkungsbereich und Zielsetzung erklären. Demnach stellt jedes Haus einen Sprecher. Diese Sprecher treffen sich etwa alle sechs Wochen mit Vertretern der Stadt, Sozialarbeitern und Ehrenamtlichen, um auftretende Fragen zu klären. Der demokratisch gewählte Beirat, dem in den jeweiligen Unterkünften Vertreter vieler Länder angehören, bringt dabei auch Unstimmigkeiten innerhalb der einzelnen Häuser auf den Tisch, für die nach Möglichkeit eine Lösung gefunden wird. Die Mitglieder nehmen ihre Verantwortung in dem Gremium sehr ernst, bestätigte Volker Wendel, Abteilungsleiter Asyl und Obdachlosenwesen, und das nicht nur bei Themen, die alle angehen, wie etwa Problemen mit dem W-Lan.

Derzeit sind auf dem Waldseeplatz 213 Menschen aus 19Herkunftsländern untergebracht, darunter 38 Frauen, ein Baby und 174 Männer, Platz wäre für 312 Personen. Inzwischen haben dort mehr als 70Flüchtlinge eine Arbeit gefunden und es gibt viele Ein-Euro-Jobber: Schließlich wollen die Unterkünfte gepflegt werden und der auch von den Frauen stark frequentierte Bolzplatz bedarf zeitintensiver Betreuung. Ein echtes Vorzeigeprojekt ist der mit viel Herzblut angelegte Garten, in dem rund die Hälfte der Bewohner beim Wässern des häufig afrikanischen Gemüses hilft.

In dem Wohnheim in Haueneberstein leben derzeit 61 Personen, darunter sieben Familien und neun Alleinerziehende mit zusammen 25 Kindern, vom Säugling bis zum Schulkind. Einige haben Arbeit gefunden, andere stehen in Ausbildung. Die meisten sind jedoch in Sprachkursen untergebracht, teilweise sind dies auch spezielle Kurse für Mütter und Kinder. Eine Familie aus Tschetschenien bedankte sich gestern aufs Herzlichste für die Aufnahme in Deutschland, während einem Flüchtling aus Afrika die Hoffnungslosigkeit anzumerken war. Händeringend bat er die Oberbürgermeisterin eindringlich um einen Arbeitsplatz, das sei der einzige Wunsch aller hier. Er trug sein Anliegen auf Englisch vor - Mergens Entgegnung, gute Deutschkenntnisse seien Voraussetzung für die meisten Jobs, wollte er nicht gelten lassen: Mit so viel Verzweiflung im Kopf könne man kein Deutsch lernen.

Im Hinblick auf die finanziellen Dimensionen sei der Kostenersatz von Bund und Land noch nicht völlig geklärt, sagte Mergen und nannte als Beispiel die Abschreibung der Gebäude, die sich nunmehr auf 20 statt auf 5 Jahre erstrecken soll. Mit der Anschlussunterbringung nach 24 Monaten kämen die Flüchtlinge nach gängiger Hartz IV Regelung auf den ohnehin schon sehr angespannten Wohnungsmarkt, der jedem offen stehe. Man sei jedoch optimistisch, Lösungen zu finden.