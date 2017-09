Versteckt im Wald bietet sich unglaublicher Anblick



Baden-Baden (hez) - Fast unglaublich ist der Anblick eines Baumes, der sich ziemlich versteckt in der Nähe des Kugelau-Weges (oberhalb des Oostal-Rundweges) befindet. Als kürzlich die neue Baden-Badener Forstwirtschaftsplanung für die kommenden zehn Jahre unter der Leitung von Bernhard Koch vom Regierungspräsidium Freiburg erarbeitet wurde, stieß der Experte aus Südbaden bei seinen Touren durch den Wald auch auf dieses Gehölz. Anschließend zeigte er sich sehr bewegt und erzählte, dass er da den beeindruckendsten Baum im ganzen Baden-Badener Stadtwald gesehen habe. Nun, dieser wohl mehrere 100 Jahre alte Bergahorn bietet in der Tat ein atemberaubendes Bild. Aus einem "Sockel" vom Umfang eines älteren Mammutbaums wachsen vier kräftige Stämme weit nach oben, wo die Kronen dann im "Dach" des Waldes verschwinden. Verblüffend ist dabei die Symmetrie des ganzen Gebildes, denn von oben her dürften die vier Stämme wie die Eckpunkte eines Quadrats wirken. Wie ein solches Unikum entstanden ist, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Es kann sein, dass sich früher einmal der Haupttrieb aus genetischen Gründen oder wegen einer Verletzung in vier Seitentriebe aufgeteilt hat, oder aber vier Bäume sind an der Basis zusammengewachsen. Die Förster sprechen bei einem Gehölz mit mehr als drei Stämmen von einem Garbenbaum. Wenn er einigermaßen gesund bleibt, dann wird diese erstaunliche Pflanze noch lange stehenbleiben können, denn "kein Förster sägt einen derartigen Baum ab", betont Waldpädagogin Simone Stollenmaier vom städtischen Forstamt. Eine Holznutzung sei bei solchen Bäumen auch zuweilen schwierig, da sich im Bereich der Gabelung durch eindringende Feuchtigkeit auch Fäule entwickeln könne. Dieser "Quartettbaum" ist vom Weg her nicht zu sehen, und seinen genauen Standort will das Forstamt auch nicht bekanntgeben. Man befürchtet, dass der Ahorn sonst möglicherweise beschädigt werden könnte. Überraschenderweise steht in nicht allzu großer Entfernung vom diesem außergewöhnlichen Gebilde ein weiterer Bergahorn, der sich auch durch eine Besonderheit auszeichnet. Dieser Baum am Oostal-Rundweg ist vom Durchmesser her der wohl dickste einstämmige Ahornbaum im hiesigen Forst. Man sieht, der Baden-Badener Stadtwald hat viel zu bieten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben