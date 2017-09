Schlupfwespen und Raubmilben als Helfer

Sinzheim - Die Bio-Gärtnerei Schmälzle ist für die Menschen in der Region ein Begriff. Jede Woche kaufen viele Menschen Obst und Gemüse, das im Ortsteil Müllhofen auf dem Hof nach strengsten Vorgaben ohne chemischen oder synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel angebaut wurde.

Georg Schmälzle, Inhaber und Gründer des 32 Hektar großen Betriebes, hat in diesem Herbst guten Grund zu feiern. Vor 30 Jahren gründete er den Hof, der heute etwa 100 Mitarbeiter ernährt, 60 von ihnen sind Saisonarbeiter aus Rumänien und Polen.

Die Anfänge waren dagegen vergleichsweise bescheiden. Anfang der 80er Jahre schenkten seine Eltern dem Gärtnermeister einen Traktor, eine Pflanzmaschine und zwei Hektar Land. Im Ein-Mann-Betrieb bewirtschaftete er seine Felder in einer 80-Stunden-Woche, morgens belieferte er Wochenmärkte, unter anderem in Karlsruhe und nachmittags pflegte er seine Pflanzen. Von Anfang an beachtete er dabei die Bioland-Vorgaben und ließ sich nach den Richtlinien des ökologischen Anbauverbandes zertifizieren.

Im Jahr 1989 gelang es ihm, einen Trend zu setzen, als er als erster Bauer in Deutschland Hokkaido-Kürbisse züchtete, die heute in jeder Gemüseabteilung der Supermarktketten zu finden sind. Den Samen bezog er damals direkt aus Japan. Der umgebaute Rinder- und Schweinstall des damaligen Gasthauses Kranz in Müllhofen wurde damals quasi zum Hauptquartier des Betriebes ausgebaut, der zunehmend wuchs.

Eine weitere bahnbrechende Idee war dann, regelmäßig Kisten mit Obst und Gemüse anzubieten, die an die Haushalte ausgeliefert wurden. Im Jahr 1994 versorgte Schmälzle bereits die ersten 20 Haushalte in Karlsruhe mit seinen Gemüsekisten, heute sind es jede Woche etwa 1000, die er an Kunden zwischen Straßburg und Karlsruhe ausliefert. Auch Supermärkte gehören dazu.

"Ich liebe die Natur und die Pflanzen", sagt Georg Schmälzles Sohn Moritz im Gespräch mit dem BT. Der 28-jährige Gartenbauingenieur ist Anfang 2016 in den Betrieb eingestiegen. Dass er einmal mit und in der Natur arbeiten und genau dies auch studieren wollte, sei ihm schon als kleiner Junge klar gewesen, betont er. Seine Arbeit auf dem Hof betrachtet er als aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Auf seine Initiative hin wurde inzwischen auch eine Zertifizierung gemäß den Demeter-Richtlinien erreicht, die auf der Grundlage des Begründers der Anthroposophie, Rudolf Steiner, entwickelt wurden. Dazu gehört auch, den Boden als Lebewesen zu betrachten und entsprechend nur biologischen Dünger zu verwenden wie zum Beispiel Pflanzenreste aus Klee oder Erbsen, Hornspäne sowie Haarmehlpellets.

Und wenn einmal Schädlinge die Pflanzen bedrohen, werden deren natürliche Feinde auf sie angesetzt, wie zum Beispiel die Schlupfwespe, die Läuse vertreibt, oder Raubmilben, die andere Milbenarten verspeisen.

Um Vater und Sohn zu der Erfolgsgeschichte zu gratulieren, kam jetzt auch Andrea Stief vorbei, die Leiterin des Landwirtschaftsamtes im Landratsamt Rastatt. Sie sprach den Schmälzles ihren Dank aus für ihre wertvolle Arbeit und für die Beteiligung des Betriebs an der Aktion "Gläserner Produktion", durch die Transparenz hergestellt werden soll über den Weg der Lebensmittel von Acker und Stall bis zur Ladentheke.

Am kommenden Sonntag, 10. September, sind ab 12 Uhr alle Interessierten zum Hoffest eingeladen. Geboten werden Live-Musik, Führungen durch Kräutergarten, Betrieb und Gewächshäuser, und Moritz Schmälzle erläutert die Grundsätze des Demeter-Anbaus. Kinder können beim Gemüse-Schnitzen und beim Bau eines Bienenhotels mitmachen, und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) wird einen Fahrradparcours aufbauen. Natürlich wird bei diesem Fest auch für Essen und Trinken gesorgt, und ein Shuttle-Service pendelt zwischen der Stadtbahnhaltestelle in Sinzheim und dem Bio-Hof.