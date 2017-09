"Angekommen" in allen Facetten

Baden-Baden - Das Programm der diesjährigen Interkulturellen Wochen vom 14.September bis zum bis 14.Oktober ist mit 25Veranstaltern und 41 Angeboten breiter aufgestellt denn je. Neben dem bundesweiten Leitsatz "Vielfalt verbindet" lautet das lokale Motto "Angekommen in Baden-Baden".

Wie Iska Dürr vom Fachbereich Bildung und Soziales gestern bei einem Pressegespräch betonte, ist aus den relativ kleinen Anfängen der heutigen Traditionsveranstaltung nach 15 Jahren ein vielfältiges kulturelles Angebot gewachsen mit Theater, Lesungen, Filmen, Gottesdiensten, Kunstaktionen, Spielen, viel Musik und Tanz und zahlreichen Workshops. Dürr bezeichnete gestern kulturelle Veranstaltungen in ihrer Gesamtheit als Integrationskatalysator schlechthin. Bereits im Vorjahr habe sich gezeigt, dass sich Themen rund um Flucht und Migration als wahre Besuchermagneten erwiesen hätten, so erinnerte sie an die mehr als 500 Besucher des Films "Schatten" von Abdullah Rajab Almalla.

Die kommunale Integrationsbeauftragte, Svetlana Bojcetic, sieht als Koordinatorin des Gesamtprogramms viele lokale Themen mit dennoch weltweitem Bezug aufgegriffen. Eine zentrale Veranstaltung ist am Dienstag, 19. September, 19 Uhr, im Cineplex geplant: Dort wird der namensgebende Film "Angekommen in Baden-Baden" gezeigt. Für diesen haben Auszubildende des SWR Flüchtlinge zwei Jahre nach ihrer Ankunft hier über ihre jetzige Situation befragt und begleitet. Dabei kommen auch diejenigen zu Wort, die es nicht geschafft haben, wobei in der anschließenden Publikumsdiskussion das Thema eingehend erörtert werden soll.

Der Dokumentarfilm "Die letzten Männer von Aleppo" (Aufführungen im Cineplex und im Moviac-Kino) zeigt die Arbeit der Weißhelme, den Helden wider Willen, die nach Bombenangriffen als Erste zur Unglücksstelle eilen, um Menschenleben zu retten. Um gegenseitige kulturelle Wurzeln kennenzulernen, eignen sich Musik und Tanz besonders gut, den Abschluss der vier Termine hierzu bietet ein "Africa Brasil Dance Day" für jedermann (14. Oktober im Stadtteilzentrum Briegelacker).

Teil einer landesweiten Initiative

Im Angebot sind im Laufe der rund vier Wochen unter anderem auch Vorlesereisen für Kinder, Poesie aus Übersee, ein offenes Kunstatelier für Groß und Klein, eine Gesprächsrunde über Kunst sowie Theaterprojekte. Die mehrsprachige Kindertagespflege "Karussell" wird offiziell eingeweiht, Verbindungen schaffen das Spitalkirchenfest, ein interkultureller Gottesdienst, ein Tag der offenen Moschee oder ein Gottesdienst in der Kapelle des Krankenhauses Ebersteinburg. Im Rahmen einer Führung kann die Synagoge besichtigt werden. In traditioneller Kleidung aus ihren Herkunftsländern zeigt sich eine Frauengruppe, ein After-Work-Treff lädt ein und ein Tango-Workshop von Tango Carino. Ein Bücherflohmarkt lockt ebenso wie eine Bilderbuchaktion für Kinder und ein Vortrag über die Integration als Projekt für "alte Deutsche" und "neue Deutsche".

Die Veranstaltungen sind auch Teil der landesweiten Initiative "Meine. Deine. Eine Welt", an der vom 1. September bis 31. Oktober baden-württembergische Kommunen mit Vereinen, Schulen, Volkshochschulen und Weltläden teilnehmen. Das Eine-Welt-Netzwerk in Baden-Baden zeigt über zahlreiche Veranstaltungen wie etwa das "Faire Frühstück", dass alle etwas für eine gerechte Welt tun können. Die umfangreiche Programmbroschüre der Interkulturellen Wochen liegt seit gestern im Bürgerbüro, der Stadtbibliothek und an vielen zentralen Stellen aus.