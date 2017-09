Freibäder verabschieden sich in die Winterpause Von Saskia Burkart Baden-Baden - Viele Menschen nutzten das schöne Wetter im Sommer, um in einem Freibad zu entspannen, sich eine Abkühlung zu verschaffen oder einfach nur Spaß zu haben. Mittlerweile steht der Herbst vor der Tür und mit ihm das altbekannte Regenwetter. Selbst den treuesten Freibadfans wird es in den Außenbecken langsam zu ungemütlich. Somit geht mit dem Sommer auch die Saison der Freibäder zu Ende. Hardbergbad, Freibad Steinbach und Strandbad Sandweier haben noch bis einschließlich Sonntag, 10. September, geöffnet, bevor die Winterpause beginnt. Eine Woche später schließt das Bertholdbad-Freibad, es ist bis einschließlich Sonntag, 17.September, geöffnet. Die Stadtwerke bitten die Besucher, abgestellte Liegestühle bald abzuholen. Aufgrund des guten Wetters zu Beginn dieses Sommers konnten die letztjährigen Besucherzahlen bis zum Stichtag am Donnerstag, 31. August, übertroffen werden. Bis dahin wurden folgende Besucherzahlen erreicht: Bertholdbad 33853 Badegäste (2016: 30830), Hardbergbad 50345 (2016: 46979), Steinbach 37364 (2016: 31531) und Strandbad Sandweier 32174 (2016: 33034). Insgesamt konnten in diesem Zeitraum 153736 Badegäste gezählt werden (2016: 142374). Auf Grund des schlechten Wetters am Ende des Sommers haben aber die Besucherzahlen im Vergleich zum Frühjahr deutlich abgenommen. 2016 hingegen hielten die sommerlichen Temperaturen bis Ende September an, wodurch damals auch der Besucheransturm länger andauerte. Somit können die diesjährigen Besucherzahlen die letztjährigen insgesamt nicht ganz erreichen. Laut dem Leiter der Bäderbetriebe der Stadtwerke, Thomas Müller, kann man von einem Durchschnittsjahr sprechen. Während der Winterpause werden die Freibäder "eingewintert", indem sie frostsicher gemacht werden. Wer bei kaltem Wetter trotzdem nicht auf Badespaß verzichten will, kann seit Dienstag, 5.September, wieder das Hallenbad im Bertholdbad besuchen. In der Sommerpause wurden hier Ausbesserungsarbeiten an den Fliesen in den Umkleiden und Sanitärbereichen sowie eine Betonsanierung an den Lüftungsschächten durchgeführt. Eine Neuheit ist eine Nanofiltrationsanlage, die durch geringere Chlorwerte eine Verbesserung der Wasserqualität erreicht.

