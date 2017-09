Trend zur Briefwahl setzt sich fort

(sre) - Während der Wahlkampf für die Bundestagswahl noch auf Hochtouren läuft, haben immerhin 1700Baden-Badener ihre Stimme bereits abgegeben: So viele Wahlbriefe wurden schon wieder ins Rathaus zurückgeschickt. Und es dürften noch sehr viel mehr Briefwähler werden, erläuterte Ute Hasel, Leiterin des Fachgebiets Bürgerservice, bei einem Pressegespräch. Bis gestern wurden schon 8040Briefwahlunterlagen ausgestellt, weitere Anträge werden sicher folgen. "In der letzten Woche vor der Wahl zieht es noch mal an", so Hasel: Sie schätzt, dass diesmal insgesamt an 9000Briefwähler zusammenkommen werden.

Das wäre eine erneute Steigerung im Vergleich zur letzten Bundestagswahl: Damals wurden in Baden-Baden 8645Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, tatsächliche Wähler mit einem solchen Wahlschein gab es dann 8209. Insgesamt gibt es in Baden-Baden diesmal (Stand gestern) 38711 Wahlberechtigte. Zum Vergleich: 2013 waren es 39375 Wahlberechtigte, davon gaben 28352 ihre Stimme ab. Rund 430 ehrenamtliche Helfer haben sich gefunden, die am 24. September die 44 Urnenwahlbezirke und 15 Briefwahlbezirke betreuen.

In Bezug auf die Wahllokale hatte Bürgermeister Michael Geggus eine Neuerung zu verkünden: Das Wahllokal, das sich früher im Philipp-Melanchthon-Haus (Königsberger Straße 15) befunden hat, zieht um ins Zentrum für Arbeit und Soziales (Gewerbepark Cité 1). Eine Besonderheit gibt es zudem beim Briefwahlbezirk 45 im Rathaus: Dieser wurde ausgewählt für die Hochrechnungen von Infratest dimap für die ARD-Berichterstattung. Das Ergebnis des Bezirks wird am Wahlabend von einem Korrespondenten ins ARD-Studio übermittelt und bei den bundesweiten vorläufigen Wahlergebnissen berücksichtigt.