Zwischen Glockenschlag und Chorgestühl

Baden-Baden - Gebannt blicken die 14 BT-Leser am Mittwochabend auf eine kleine Luke in der Zwischendecke des jahrhundertealten Turms der Stiftskirche. Ein Blick auf die Armbanduhr verrät: Noch wenige Sekunden, dann ist es 19.45 Uhr. "Halten sie sich die Ohren zu", rät Pfarrer Michael Teipel. Aus gutem Grund. Denn als die Stahlseile, die durch Decke und Fußboden ragen und zum Uhrwerk führen, zu vibrieren beginnen, wird es laut, richtig laut.

Knapp drei Meter über den BT-Lesern schlagen die Hämmer des Uhrwerks auf die tonnenschweren Glocken und bringen sie zum Klingen. Nur einer von vielen seltenen Eindrücken, den die Leser im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" in der Stiftskirche erfahren konnten.

Ein echter Hingucker war für viele auch der Katharinenkelch, ein Vermächtnis der Kaiserschwester Katharina von Österreich (1420-1493), Frau des Markgrafen Karl I. Er kommt nur noch bei wenigen Gelegenheiten, etwa bei den Festgottesdiensten zu Weihnachten und Ostern, zum Einsatz und zählt als bedeutendes Kunstwerk. Nicht weniger von kunsthistorischer Relevanz ist auch das Kreuz aus der Hand von Nikolaus Gerhaert von Leyden, das dieser 1467 aus einem einzigen feinkapillaren Kalksandsteinblock herausarbeitete. Es gilt laut Pfarrer Michael Teipel als eines der stilbildenden Kunstwerke seiner Zeit - immerhin schuf von Leyden auch das Grabmal des Kaisers Friedrich III. im Wiener Stephansdom. "Die Ausführung ist so filigran und detailliert, dass der Lendenschurz wie aus Porzellan klingen soll, wenn man dagegen schnippen würde", gibt Teipel Berichte wieder. "Ich selbst würde mich nie trauen, dagegen zu schnippen", lacht er. Bis 1967 war das Kreuz auf dem Stadtfriedhof aufgestellt.

Einzigartige Aus- und Anblicke gab es für die BT-Leser auch im Dachstuhl der Kirche. Hier schlummern nämlich unter dem Gebälk immer noch die einstigen Rosetten, die die Seitenwand der Stiftskirche zierten, ehe das seitliche Dach erhöht wurde und deren Existenz heute nur noch wenigen Menschen bekannt ist. "Im Allgemeinen kann man sagen, dass bei der Stiftkirche jeder Trend mitgemacht wurde", sagt Teipel. Teile, wie der Turm und der Chorraum, seien noch aus der Zeit vor dem Stadtbrand 1689, alles andere wurde danach neu aufgebaut und mehrfach verändert, Stilformen, etwa von Gotik und Barock, gemixt. "Aber das macht unsere Kirche lebendig", bilanziert Teipel.

Doch aus der wechselvollen Geschichte ergeben sich nicht nur Vorteile. Da die Kirche im Thermalquellengebiet steht, gibt es bei der Bausubstanz einige Probleme, die bald umfangreiche Sanierungsarbeiten erfordern. Früher war in dem Bauwerk eine Thermalwasserheizung, mit offenen Rinnsälen mitten in der Kirche, installiert, was aber zu einer hohen Luftfeuchtigkeit führte. Heute, nachdem in den 60er Jahren ein neuer, wasserdichter Fußboden verlegt wurde, steigt die Feuchtigkeit in den Wänden der Kirche empor und greift sie an.

Zuständig für das Baden-Badener Gotteshaus, dass 987 erstmals erwähnt wurde und samt Turm seit dem 12. Jahrhundert über der Stadt thront, ist die Schulstiftung des Landes Baden-Württemberg. Das hängt damit zusammen, dass das Hause Baden einst seine beiden Stiftungen für die Kirche und das heutige Ludwig-Wilhelm-Gymnasium in Rastatt zusammenfasste und die Schulstiftung seit Gründung des Bundeslandes Baden-Württemberg zentral verwaltet werden, erklärt Teipel.

Ein absolutes Novum, das die BT-Leser erstmals betrachten durften, ist eine virtuelle Tour durch die Kirche. Sie kann ab sofort im Internet abgerufen werden. Kleinere Führungen durch die Stiftskirche gibt es am Tag des offenen Denkmals am Sonntag von 11bis 17 Uhr zu jeder vollen Stunde.

www.meine-stiftskirche.de