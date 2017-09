1905 beginnt der Neubau an der Hardstraße

Baden-Baden - Mit drei Klassen hat in der neu erbauten Vincenti-Schule am 12.September 1892 der Unterricht in der neu geschaffenen höheren Bürgerschule begonnen, die ein Jahr später die Bezeichnung Realschule erhielt.

Zwei Jahrgänge waren es vor 125 Jahren, die in den Fremdsprachen Französisch und Englisch statt Latein unter-richtet wurden. Ab 1897 wurde diese neue Schulform als Oberrealschule mit Realgymnasium bezeichnet.

Es war ein bildungspolitischer Umbruch, der am 5. Januar 1892 auch in Baden-Baden zur Gründung der lateinlosen Oberrealschule führte, die sich prächtig entwickelte. Schnell wurde es zu eng in der Vincenti-Schule, doch der immer wieder geforderte Bau eines eigenen Schulgebäudes ließ auf sich warten. Erst 1905 gab der Stadtrat "grünes Licht", und so entstand in zweieinhalbjähriger Bauzeit an der Hardstraße nach den Plänen und unter der Leitung von Stadtbaumeister Krauth für 521000 Mark das heutige, vom Jugendstil geprägte Schulgebäude, das am 4. November 1907 eingeweiht werden konnte. Obwohl der "Rahmen" jetzt stimmte, waren rückläufige Schülerzahlen zu verzeichnen.

1918/19 wurden erstmals auch Mädchen in der Oberrealschule aufgenommen. 1931 konnte die Zusammenlegung mit dem Gymnasium Hohenbaden verhindert werden, den angestrebten Zusammenschluss mit der Mädchen-Realschule dagegen blockierten die neuen Machthaber des Dritten Reichs. Dafür wurde die Lehranstalt 1937 als Oberrealschule für Jungen in Graf-Zeppelin-Schule umbenannt.

1945 erfolgte mit der französischen Besetzung die Beschlagnahme des Gebäudes, das nun als Lycée Charles de Gaulle allein französischen Schülern diente, während die Oberrealschule in Räumen des Gymnasium Hohenbaden "gastierte". 1949 erhielt die Lehranstalt mit der Bezeichnung Markgraf-Ludwig-Gymnasium ihren heutigen Namen und konnte 1954 wieder in eigenes Schulgebäude zurückkehren. Das hatte allerdings einen Einschnitt hinzunehmen. Der markante Turmhelm war baufällig geworden und musste abgetragen werden. Das änderte aber nichts an dem bestehenden "uralten" Ritual, dass MLG-Schüler erst nach be-standenem Abitur die Turmterrasse betreten dürfen.

1967 feierte das Gymnasium mit einem dreitägigen "Riesenfest" sein 100-jähriges Bestehen, unter anderem mit einer Sonderzugfahrt nach Bingen. Und das MLG ging weiter mit der Zeit. 1974 wurde für den naturwissenschaftlichen Bereich ein weiterer Schultrakt angebaut. 1984 entstand auf dem Schulgelände eine neue zweiteilige Sporthalle, die 2015 zu einer dreiteiligen Mehrfeldhalle ausgebaut wurde.

Tausende Schüler haben in den 110 Jahren, in denen das heutige MLG-Gebäude an der Hardstraße besteht, den Weg hinauf beschritten. Unter ihnen auch der Schriftsteller Reinhold Schneider, der 1921 an der Oberrealschule Baden-Baden sein Abitur "baute". Oder der Fernsehjournalist und Schriftsteller Dieter Zimmer, der sein Abitur zwar in Hannover ablegte, doch zuvor von 1953 an nach der Flucht mit seiner Mutter aus der DDR nach Baden-Baden das MLG besuchte. Weiter Frank Elstner, der als Moderator der Montagsmaler in den 1970er Jahren seine TV-Karriere startete und unter anderem die Fernsehsendung "Wetten das..." erfand. Zu den bekannteren Schülern zählt auch der Schauspieler Ralf Bauer, der seinen Karriere-Durchbruch mit der TV-Serie "Gegen den Wind" (1993-1997) startete.