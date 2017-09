Dem "steinernen Erbe" auf der Spur

Baden-Baden - Im Rahmen der kurstädtischen Bewerbung um den Unesco-Welterbe-Status erarbeitet der Verein Stadtbild in Zusammenarbeit mit der Kur und Tourismus GmbH sechs "Welterbe-Spaziergänge", bei denen Bürger und Gäste mehr über steinerne Zeugen der Baden-Badener Geschichte erfahren. Der Info-Flyer zum ersten Spaziergang liegt jetzt vor.

"Das ist eine tolle Idee des Vereins Stadtbild. Da wird die Welterbe-Idee für jeden erlebbar." Erfreut stellte Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Kur und Tourismus GmbH, gestern gemeinsam mit dem Stadtbild-Vorsitzenden Wolfgang Niedermeyer den Flyer zum ersten Spaziergang vor - er heißt "Von den Villen der Kaiserzeit zur ,Stadtvilla' für jedermann" und führt vom Theater durch das historische Villengebiet am Beutig.

Niedermeyer betonte, dass sich der Verein Stadtbild angesprochen gefühlt habe von dem Motto "Ich bin dabei", das die Stadt in Zusammenhang mit dem Unesco-Antrag ausgegeben hat. Da in der ganzen Bewerbungs-Diskussion immer nur von der Lichtentaler Allee die Rede sei, habe man sich entschlossen, den Menschen auch das "steinerne Welterbe" näherzubringen.

So werden sechs nach Themen und Quartieren gegliederte Spaziergänge ausgearbeitet, die jeweils etwa zwei Stunden dauern sollen. Dabei stützt man sich vor allem auf Informationen des Landesamts für Denkmalpflege. Die Rundgänge sollen das Gefühl für Besonderheiten der Stadtviertel sowie die Neugier auf historische Zusammenhänge wecken.

Der gestern präsentierte Flyer zum ersten Spaziergang liegt in deutscher und englischer Sprache vor, denn man will damit auch Touristen ansprechen, die sich genauso wie die Bürger selbstständig auf den "Weg zum Welterbe" machen sollen. Er beschreibt eine interessante Tour durchs Villengebiet, die über Friedrichstraße, Winterhalterstraße, Bismarckstraße und Kaiser-Wilhelm-Straße führt.

Auf einer Karte sind die einzelnen Stationen markiert, an denen in erster Linie denkmalgeschützte Villen im Blickpunkt stehen. So zum Beispiel die herrschaftliche Villa Wilhelma, die zu den wichtigsten Zeugnissen des Villenbaus in Baden-Baden gehört, die Villa Montrose, die von einem Neffen des amerikanischen Präsidenten Roosevelt erbaut wurde, oder die Villa Trianon im Stil des französischen Rokoko. Vorbei kommt man auch an der sogenannten Pneumatischen Kammer: Dieser Überrest einer Kureinrichtung wird heute als Wohnung genutzt.

Der Verein Stadtbild weist bei dem Rundgang aber auch auf Neubauten der Nachkriegszeit hin "mit oft zweifelhafter Gestaltungsqualität". Man will auf diese Weise "Störelemente" aufzeigen, die "Qualität und Wertigkeit des Quartiers geschwächt" haben.

"Wir wollen zum Ausdruck bringen, dass unsere Schätze bewahrt werden müssen", sagte Niedermeyer. Es solle "in die Köpfe hineingehen, dass diese Stadt Schutz braucht".

Dieser Welterbe-Rundgang wird am Tag des offenen Denkmals als Führung vorgestellt (siehe Bericht unten). Flyer zu den weiteren fünf Welterbe-Spaziergängen mit den Themen "Von der Badherberge zum Grandhotel", "Flanierzone Kurgarten und Michaelsberg", "Wo alles begann - Quellen und Bäder", "Villenquartier in der Lichtentaler Vorstadt" und "Villen rund um das Paradies" sollen bis zum Jahresende veröffentlicht werden. Sie sind erhältlich in Bürgerbüros, Ortsverwaltungen und Hotels.