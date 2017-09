Hilfe bei Bewältigung von Krisen

Bühl

Geschichte des Zwetschgenfests Bühl (red) - Zum 70. Geburtstag des Bühler Zwetschgenfests wird der blauen Frucht auch mit einer Ausstellung im Stadtmuseum in der Schwanenstraße gehuldigt. Die Vernissage beginnt am Samstag. Michael Rumpf wird dabei in die Geschichte der Zwetschge einführen (Foto: gero).

Baden-Baden

Seltene Einblicke in Stiftskirche Baden-Baden (fk) - 14 Leser des Badischen Tagblatts bekamen im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" seltene und unbekannte Einblicke in das Innenleben und die Geschichte der Stiftskirche. Pfarrer Michael Teipel führte sie mehr als zwei Stunden durch das Gotteshaus (Foto: zei).

Gaggenau

Andreas Heitz Goethe-Direktor Gaggenau (uj) - Er ist weit gereist, unterrichtete unter anderem in Buenos Aires und in Kairo. Seit 1. August ist Andreas Heitz (Foto links) neuer Direktor des Goethe-Gymnasiums. Er stammt aus Rheinstetten-Mörsch. Unterstützt wird er von seinem Stellvertreter Bernhard Krabbe (Foto: uj).