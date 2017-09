Stämme schweben am Stahlseil

Baden-Baden - Der Baden-Badener Stadtwald stellt aufgrund seiner Topographie an manchen Stellen eine forstwirtschaftliche Herausforderung dar. Deshalb kommt für eine große Holzerntemaßnahme seit dieser Woche in einem rund 30 Hektar großen, zum Forstrevier Rebland gehörenden, sehr steilen Waldstück zwischen Lache, Korbmattenfelsen und Batscharihütte erstmals ein Seilkran einer deutsch-schweizerischen Spezialfirma zum Einsatz.





Mit einer Zugkraft von fünf Tonnen zieht er die Stämme den Hang hinauf bis zur einer für Langholz-Lkw befahrbaren Waldstraße. Dafür wurde ein 500 Meter langes Stahlseil zwischen einem Bagger unten auf dem Sauersbergweg und dem Spezial-Truck oben auf dem Pfeifersfelsenweg gespannt. Damit es nicht durchhängt, wurde es in der Mitte zusätzlich an einem Stützbaum befestigt. Dafür musste ein Forstarbeiter diesen Baum entasten, 15 Meter hinaufklettern und dort oben eine Befestigung anbringen. Nicht weniger als 14 Mal muss diese Prozedur wiederholt werden, bis alle Rückegassen rund um den Korbmattenkopf, durch die das Holz heraufgezogen wird, erschlossen sind. Ein echter Knochenjob, wie Forstamtsleiter Thomas Hauck und Revierleiterin Sabine Eberlein-Wörner den Pressevertretern vor Ort erläuterten. Zwischen 1200 und 1300 Kubikmeter Holz sollen dort oben aus dem 1300 Hektar großen Rebland-Revier geerntet werden, darunter auch viele lukrative Douglasien-Langstämme, die unter anderem auch für Parkettböden verwendet werden. Durch sie rechne sich der Mehraufwand dieser aus den Schweizer Bergen importierten Erntemethode, die mit rund 34 Euro pro Kubikmeter etwa zehn Euro teurer komme als die konventionelle Erntemethode mit Schlepper und Motorsäge. Dabei ist sie auch noch viel schonender, da die Stämme nicht mit ihrem ganzen Gewicht über den empfindlichen Waldboden geschleift werden müssen. "Das ist wichtig", so Hauk, "da die Wälder an den Steilhängen als Bodenschutzwald ausgewiesen sind." Und im Interesse der Nachhaltigkeit werden sowieso nur ausgewählte Bäume aus dem Dauerwaldbestand geerntet. Viele Douglasien rundherum dürfen erst noch ein paar Jahre "ins Geld wachsen", wie der Förster sagt.

Für Vater und Sohn Marius und Adrian Chorožewicz, die mit ihrem Spezialtruck in steilsten Gebirgslagen in ganz Europa unterwegs sind, ist der Stadtwald nichts Spektakuläres - nicht mehr als "ein schöner Garten", in dem das Arbeiten besonders viel Spaß mache. Eberlein-Wörner und Hauck weisen besonders nachdrücklich auf das Betretungsverbot für Wanderer und Mountainbiker im betreffenden Waldgebiet hin. Selbst wenn keine Motorsäge zu hören sei und die Arbeiten zu ruhen scheinen, könnten noch Stämme oder Steine am Steilhang gefährlich ins Rutschen kommen.

Gesperrt in diesem Bereich sind der Panoramaweg, der Korbmattenfelsenrundweg, der Beutigrundweg, die mit gelber Raute markierten Wanderwege und die Mountainbike-Trails. Zehn Umleitungsschilder weisen den Waldbesuchern Alternativrouten.