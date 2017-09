Halteverbote und Änderungen beim Busverkehr zum Schulbeginn

Ziel der Maßnahmen ist es laut Mitteilung der Stadtpressestelle, unter den aktuellen Umständen sowohl den regulären Buslinienverkehr als auch den Schienenersatzverkehr (SEV) trotz des dann höheren Fahrgastaufkommens auch nach dem Ende der Sommerferien möglichst reibungslos umzusetzen. Dennoch sollten Schüler und Pendler mehr Zeit einkalkulieren.

Wie berichtet, gibt es ab Montagfrüh, 11.September, Änderungen bei den Bussteigen am Bahnhof. Im Detail sehen diese Änderungen wie folgt aus: Der Bussteig 1a steht ausschließlich als Abfahrtsstelle des SEV nach Rastatt zur Verfügung. Am Bussteig 1b halten die Linie 205 Richtung Merkur, die Linien 218 und 243 in Richtung Stadtmitte, die 244 Richtung Gernsbach und die 245 Richtung Mummelsee. Der Bussteig 2 bleibt Abfahrtsstelle für die nach dem regulären Fahrplan dort abfahrenden Linien. Die Linien 201 und 216 Richtung Stadtmitte werden ersatzweise an den Bussteig 3 vor dem Kiosk verlegt. Die Beschilderung der Haltestellen wird angepasst. Bei den Bussen der Linie 201 ergibt sich zudem eine neue Streckenführung, die in einer Schleife über die Ooser Luisenstraße und Ooser Friedrichsstraße führt.

Um für Frühpendler den Anschluss Richtung Karlsruhe sicherzustellen, wird ab Montag bis zur Beendigung des SEV ein zusätzlicher Frühkurs um 4.30 Uhr ab Lichtental in Kooperation mit der Deutschen Bahn eingesetzt. Dieser Frühkurs bedient alle Haltestellen der Linie 201 und fährt dann vom Bahnhof Baden-Baden direkt weiter als SEV zum Bahnhof Rastatt. Diese zusätzliche Fahrt soll den Anschluss an den Regionalzug um 5.21Uhr ab Rastatt Richtung Karlsruhe ermöglichen.

Auf der Linie 212 zwischen Baden-Baden und Rastatt setzt die Baden-Baden-Linie im morgendlichen Schülerverkehr vorsorglich einen zusätzlichen Bus ein. Ansonsten fahren die Busse des Linienverkehrs nach dem regulären Fahrplan.

Als weitere Maßnahme gelten vom 11. September bis einschließlich 7. Oktober in der Ooser Luisenstraße und Ooser Friedrichstraße durchgehend Halteverbote, entsprechende Schilder wurden bereits aufgestellt. Nur durch die Halteverbote sei es möglich, diese Fläche den Bussen des Schienenersatzverkehrs zur Verfügung zu stellen, schreibt die Stadtverwaltung. Der Platz im Busbahnhof und entlang der Haltestellen in der Ooser Bahnhofstraße reiche zum Aufstellen der Busse nicht aus. Auf den zusätzlichen Flächen stehen die Busse künftig bereit, um auf Abruf die offiziellen Haltestellen anfahren zu können. Zusätzlich wird in der Ooser Bahnhofstraße eine Bushaltestelle in Höhe der Kurzzeitparkplätze beim Bahnhof eingerichtet, an der jedoch nur ausgestiegen wird.