Zuschauer feuern Läufer an und applaudieren

Sinzheim - Vorsichtig heftet sich Mona Weber mit vier Sicherheitsnadeln die Startnummer 467 an ihr Laufshirt. Die 26-Jährige gehört zu den 142 Begeisterten, die beim 44.Sinzheimer Volkslauf die Distanz von zehn Kilometern bestreiten.

"Ich habe mich spontan entschieden mitzumachen", sagt sie. Für Mona Weber ist die Strecke eine Vorbereitung auf ihren ersten großen Lauf am kommenden Sonntag, den Halbmarathon in Karlsruhe. In Sinzheim gehen ihr Freund und ihr Vater als ambitionierte Läufer mit an den Start. Ihre Schwester und ihre Mutter sind zum Anfeuern später auf der Zielgeraden mitgekommen.

Als der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Breitensport Sinzheim, Werner Schmitt, die Teilnehmer begrüßt und über Lautsprecher bekanntgibt, dass sich die Sportler zum Start in die Hans-Thoma-Straße begeben möchten, setzt sich von der Fremersberghalle aus über den asphaltierten Feldweg der Tross in Bewegung.

Der jüngste Teilnehmer ist gerade einmal 13 Jahre alt und heißt Cedric Frietsch. Aufgrund seines Alters wäre er eigentlich den Schülerläufen zuzuordnen. "Das will ich nicht. Ich will zehn Kilometer laufen", sagt Cedric und erzählt, dass dies bereits sein zweiter Zehn-Kilometer-Lauf sei, den ersten habe er vor zwei Jahren bestritten. Mit 85 Jahren ist Arne Haase mit der Nummer 381 vom Turnverein Bühlertal als ältester Läufer gemeldet.

Wenige Minuten vor dem Start haben sich nicht nur die Athleten in Position gebracht, sondern auch die zahlreichen Helfer des Vereins. So hält Viktor Strack direkt neben den Läufern an einer Seite das Startbanner. Eigentlich wäre er selbst gerne mitgelaufen, denn "Laufen hält jung", sagt der 70-Jährige, der dreimal die Woche trainiert. Aber an diesem Samstagnachmittag wird bei der Großveranstaltung jeder Helfer des Breitensportvereins gebraucht, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Daher machen auch gerade einmal nur drei eigene Sportler unter dem Emblem des Breitensportvereins mit.

Werner Schmitt gibt den Teilnehmern noch einige Tipps auf den Weg: "Beachten Sie auf den Verkehrsstraßen bitte die Straßenverkehrsordnung." Dann hallt aus der Lautsprecherbox eine futuristisch anmutende Stimme - ein Tonmitschnitt aus der 60er-Jahre-Fernseh-Kultserie "Raumschiff Orion". Die Stimme zählt die letzten Sekunden bis zum Start herunter. Vorausfahrer Patrick Metzger tritt in die Pedale, Norbert Ernst gibt den Startschuss ab und die Sportler preschen los. Im Nu ist in der Straße wieder Ruhe eingekehrt. Es dauert rund 36 Minuten, bis der erste Läufer auf dem Rundkurs wieder die Hans-Thoma-Straße passieren muss, um auf der Zielgeraden bei der Fremersberghalle einzubiegen. In der Zwischenzeit starten beim gegenüberliegenden Sportgelände rund 20 Jugendliche mit Läufen von 400 und 1000 Metern. Hin und wieder fallen Regentropfen, ansonsten bietet das herbstliche WetteridealeBedingungen.

Die Zuschauer, die die Zielgerade säumen, feuern die Athleten auf ihren letzten Metern an, sie rufen und applaudieren. Manche Läufer reißen vor Freude über die bewältigte Strecke die Arme hoch.

Ergebnisse Zehn-Kilometer-Lauf Männer: Sieger Markus Deichelbohrer (Vitalhaus-Team Großweier); Zweiter: Frederick Osterstock; Dritter: Ralf Brombacher (Breitensport Sinzheim). Frauen: Siegerin Christine Vollmer (TV 1847 Bühl); Zweite: Jasmin Vollmer (TV 1847 Bühl); Dritte: Atika Kuhn (ASL Robertsau).

1000-Meter-Schülerlauf: 1.Vivien Schäfer, 2. Felix Noll, 3. Tim Franke. 400-Meter-Schülerlauf: 1.Leonie Müller, 2. Daniel Schmitz, 3. Lumi Gama Vilchis.