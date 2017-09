Vom Stadtbrand bis zur Wiedererweckung der Kurstadt

Baden-Baden - Vielseitig war gestern in der Kurstadt das Angebot zum "Tag des offenen Denkmals". Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Weltkulturerbe-Bewerbung Baden-Badens.

Weltkulturerbe Baden-Baden: Noch liegt diese Auszeichnung in der Zukunft, aber "offen" für interessierte Besucher und Bewohner ist das Denkmal Bäderstadt eigentlich täglich. Durch die kompetente Führung von Dr. Anne Bantelmann-Betz vom Landesamt für Denkmalpflege am "Tag des offenen Denkmals" wurden aber selbst langjährigen Bürgerinnen und Bürgern einige neue Aspekte des Welterbes und der laufenden Bewerbung deutlich.

"Auf dem Weg zum Welterbe" ist das Motto der Bewerbung, und so machte sich die neugierige Gruppe auf den Weg zu verschiedenen Stationen in der Innenstadt, die für das Welterbe "Great Spas of Europe" stehen. Die Bewerbung ist transnational und ähnlich wie beim römischen Limes, denn elf Städte aus sieben Ländern sind dabei.

Dies sei sehr aufwendig in der Koordination, erhöhe aber gleichzeitig die Chancen der Anerkennung, so die Kunsthistorikerin Bantelmann-Betz. Der Schwerpunkt liege auf dem 19. Jahrhundert, das städtebauliche Ensemble in Baden-Baden spiele dabei eine sehr zentrale Rolle. Federführend seien die tschechischen Mitbewerber, man wolle im nächsten Jahr die Bewerbung einreichen.

Beim Rundgang vom Kurhaus über die Trinkhalle zum Palais Hamilton und dem Friedrichsbad schlug Bantelmann-Betz den großen Bogen vom Stadtbrand 1689 bis zur Wiedererweckung der Kurstadt Anfang des 19. Jahrhunderts und deren Aufstieg zur Sommerhauptstadt Europas mit internationalem Flair. Das Friedrichsbad und das heute nicht mehr vorhandene Augustabad stellten damals neue Bade- und Kurmöglichkeiten für die Gäste in Zusammenhang mit dem Glückspielverbot in der Kaiserzeit dar.

Besonders interessierte die Zuhörer die Frage, ob sich durch einen Welterbe-Status das Alltagsleben in der Stadt ändere und Auflagen kämen. Dem wurde entgegnet, auch eine Stadt mit Welterbe könne sich weiterentwickeln. Die Villenviertel auf dem Beutig und Quettig gehörten historisch gewachsen dazu. Die Bebauung des Annabergs erfolgte erst später und mit Planung. Das architektonische Ensemble mit dem Frieder-Burda-Museum beispielsweise ergänze das Stadtbild aus dem 19. Jahrhundert gewinnbringend.

Wichtig war auch die Frage nach der sogenannten "Pufferzone" um das Welterbegebiet herum. Hier geht es darum, zu gewährleisten, dass auch im weiteren Umkreis das für das Welterbe vorgesehene Gebiet nicht beeinträchtigt werde.

Durch die intensive Arbeit der beteiligten Stellen an der Bewerbung für das Welterbe besteht für die Stadt Baden-Baden die Möglichkeit, die eigene Geschichte durch weitere Aspekte zu ergänzen. Dadurch könne auch schon allein durch den Prozess der Bewerbung das Selbstbewusstsein der Kurstadt wachsen und das historische Erbe lebendig bleiben, meinte Bantelmann-Betz.

Die Frage nach den Chancen der Bewerbung und den Erfolgsaussichten wurde natürlich auch gestellt, musste aber offenbleiben. Der Rundgang mit geschulten Augen war an diesem schönen Herbstsonntag bereits ein Erfolg.