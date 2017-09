Therapeutische Arbeit zeigt Erfolg

Baden-Baden - Es war ein Konzert unter Freunden, die sich in Scharen bei der Waldschänke am Hungerberg einfanden, um mit der heimischen Band Easy Road deren zehnjähriges Bestehen zu feiern. Man kannte sich größtenteils, im Handumdrehen sprang der Funke über, und den ganzen Sonntag über wurde bei gutem, handgemachtem Sound gefeiert, mitgesungen, getanzt und erzählt.

Die fünf Musiker hatten ihr Jubiläum in den Dienst einer guten Sache gestellt, der per Hut mehrmals an diesem Tag unter den wechselnden Besuchern eingesammelte Obolus für ihr Jubiläumskonzert kommt ohne Abzug dem Physiotherapie-Projekt "Samanali" von Barbara Dietrich zugute (wir berichteten).

Dietrich war auch selbst vor Ort und erzählte von ihrer Arbeit mit geistig und körperlich behinderten Kindern auf Sri Lanka, die in ihren Familien zwar liebevoll umsorgt, aber medizinisch oder therapeutisch nicht betreut werden. Die Elternarbeit ist der gebürtigen Baden-Badenerin bei ihrem Projekt sehr wichtig, über die "Buschtrommel" erfahren immer mehr betroffene Familien von der Hilfe zur Selbsthilfe. Da die Eltern Fortschritte bei ihren Kindern direkt miterleben können, wächst auch ihre Unterstützung für die Therapie kontinuierlich.

Barbara Dietrich verfügt mittlerweile über ein großes Netzwerk und einen "tollen Freundeskreis", der hilft, wo er kann. So organisiert sie neben ihrer physiotherapeutischen Arbeit mit den Kindern einen jährlichen "Zaubertag" und schaffte es sogar, dass auf dem Flughafen von Colombo für die behinderten Kinder ganze zwei Stunden ein Jet zur Verfügung gestellt wurde, der zwar auf der Erde blieb, in dem die Jugendlichen aber behandelt wurden wie Passagiere, einschließlich der Essensausgabe. Dietrichs Hilfe ist sehr familiär gestaltet, dadurch kommt jeder gespendete Euro vor Ort an.

Samanali war das erste Wort, das sie auf Sri Lanka lernte. Es bedeutet Schmetterling, und sie sieht darin stellvertretend die Freude und Leichtigkeit der Transformation, und damit auch die Entwicklung ihrer Schützlinge von der Raupe zum bunten Schmetterling.

Easy Road gab an diesem Tag bei ihrem Benefizkonzert alle Hits zum Besten und bot das volle Programm, was von den Fans entsprechend durch Spenden, mit viel Applaus und allerbester Stimmung honoriert wurde.