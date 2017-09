Petrus muss ein Motorradfan sein

Steinbach - "Lauter Verrückte!", stellte Roland Seiter mit einem breiten, zufriedenen Grinsen übers ganze Gesicht fest. Am Sonntag, am Tag des offenen Denkmals, fand das fünfte historische Moped- und Motorradtreffen im Hof des Autohauses Karcher in Steinbach statt.

Seiter gehört zusammen mit Jürgen Karcher sowie Andreas Beck und dessen Sohn Christoph Beck zu den Initiatoren. Die erhoffte 300-Teilnehmer-Marke haben sie mit 223 Vehikeln in diesem Jahr zwar nicht geknackt, dafür aber bei herrlichstem Wetter einen Besucheransturm weit im vierstelligen Bereich erleben dürfen, denn, so Seiter mit einem Blick zum Himmel: "Petrus fährt Motorrad!"

Doch nicht nur den Besitzern mächtiger, PS-starker, historischer Motorräder, keines jünger als Baujahr 1975, galt dieses Zweiradtechnik-Kulturevent. Auch die Zündapp-, Kreidler-, Vespa- und Mofa-Fraktionen waren mit ihren 50-Kubik-Knatterlen stark vertreten, natürlich alle noch mit Tretkurbel oder Kickstarter und geduldigem Spiel mit dem Benzinhahn - von wegen E-Anlasser. Veteranen schwärmten von alten Zeiten, tauschten Bastel- und Reparaturtipps aus und fanden an einem Stand auch gleich passende Ersatzteile. Roland Seiter: "Dieses Event hier ist völlig klassenlos. Jeder ist mit jedem per Du." Ganz im Gegenteil: Väter bastelten daheim mit ihren Söhnen und Töchtern, und die lernten auch noch ganz viel dabei. Und immer mehr Jugendliche und Frauen, meist durchweg weit jünger als ihre Maschinen, beteiligten sich an diesem Hobby - was am Sonntag auch deutlich zu sehen war. Der jüngste Teilnehmer war gerade mal 15 Jahre und ein paar Tage alt. Von Teilnehmern sei auch schon mal eine historische Ausfahrt gewünscht worden, sagte Seiter. Aber da musste er passen. "Wir sind organisatorisch schon am Limit", teilte er mit. Er sei schon froh, dass das Treffen dank des Sponsors Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau ohne Eintritt oder Teilnahmegebühr durchgeführt werden könne.

Acht Pokale konnten überdies vergeben werden. Beim Geschicklichkeitsturnier, wo es galt, einen Parcours zweimal in möglichst gleicher Zeit fehlerfrei zu durchfahren, gewann Olli Filipovic mit einer Differenz von nur 0,47 Sekunden, gefolgt von Manfred Klaaßen (2,17 Sekunden) und Georg Kempf (3,16 Sekunden). Einen Pokal für die beste Frau in dieser Disziplin sicherte sich Melanie Hoog (4,95 Sekunden).

Weitere Pokale gingen für das außergewöhnlichste Motorrad an den Neusatzer Michael Scheibe für seine dänische 750er Nimbus, an Michael Vetter für das älteste Motorrad, eine französische Therot Baujahr 1902, an Andreas Hagemann für die weiteste Anfahrt aus Pforzheim über 77Kilometer und an den Jüngsten, gerade 15-jährigen Teilnehmer Moritz Maier.

An die drei Steinbacher Kindergärten Regenbogen, St. Jakobus und Haus Löwenzahn ist aus dem Kuchenverkauf des Freundeskreises des Moped- und Motorradtreffens zudem eine Spende in Höhe von jeweils 333Euro überreicht worden.