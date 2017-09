"Wir sind gewappnet für Schüler"

Baden-Baden - Ein ICE Richtung Karlsruhe rollt in den Baden-Badener Bahnhof ein, die Waggontüren öffnen sich. Danach geht alles ganz schnell: Hunderte Passagiere stürmen auf den Bahnhofsvorplatz zu den fünf bereitstehenden Fahrzeugen des Schienenersatzverkehrs (SEV). Nach weniger als 15 Minuten sind bereits alle von ihnen mit dem Bus auf dem Weg nach Rastatt. Auch zu Beginn der Schulzeit verläuft der SEV zwischen Baden-Baden und Rastatt reibungslos.

Dass es sich am Bahnhof gerade um eine Ausnahmesituation handelt, erkennt man am Montagmorgen nicht nur an den Fernsehteams und Radioreportern, die sich auf dem Gelände aufhalten. Gerade zu der Spitzenstoßzeit zwischen halb sieben und halb acht Uhr morgens kann man auch unzählige Pendler beobachten, die aufgrund der Sperrung der Rheintalbahn zwischen Baden-Baden und Rastatt auf den SEV umsteigen müssen. Laut Stefan Güldner, Betriebsleiter der Baden-Baden Linie, läuft am Morgen des ersten Schultags dank des zahlreich eingesetzten Personals alles sehr geordnet ab. In der Tat befinden sich an jeder Ecke des Bahnhofsgeländes Schienenlotsen in neonfarbenen Westen, die den Menschen bei Fragen und Unsicherheit zur Seite stehen. Selbst in stressigen Situationen haben alle Mitarbeiter ein Lächeln auf dem Gesicht und helfen bei schwerem Gepäck oder wenn Fahrgäste in der Mobilität eingeschränkt sind. Dazu werden auf den Gleisen Durchsagen abgespielt, welche die Passagiere auf den Schienenersatzverkehr am Bahnhofsvorplatz hinweisen.

Viele Schüler sind an diesem Morgen allerdings noch nicht unter den Pendlern. Die meisten haben an ihrem ersten Schultag noch nicht zur ersten Stunde Unterricht. "Inwieweit sich die Zahl der Pendler vergrößern wird, zeigt sich erst im Lauf der Woche", so Güldner.

Auffällig ist, dass zu jeder Zeit mindestens zwei SEV-Fahrzeuge auf dem Bahnhofsvorplatz zur Verfügung stehen. Selbst bei einem eintreffenden ICE müssen die Passagiere nicht länger als fünf Minuten auf einen Bus nach Rastatt warten.

Positive Rückmeldung gibt es folglich auch vonseiten der Pendler. "Es klappt total gut", meint Jutta Haderer. Die Pendlerin aus Karlsruhe nutzt den SEV jeden Tag, um nach Baden-Baden zur Arbeit zu kommen. Auch für Vladimir Bronchukov aus Karlsruhe ist die tägliche Fahrt mit dem SEV "kein Problem". Er brauche sogar nur zehn Minuten länger als mit der Bahn. Selbst die Pendler, die den SEV zum ersten Mal nutzen, sind positiv überrascht. Der Journalist Wolfgang Stuflesser aus Stuttgart hatte viel Schlimmeres erwartet. Seiner Meinung nach hat die Bahn die Situation logistisch optimal gelöst. Auf dem Weg von Stuttgart nach Baden-Baden müsse Stuflesser zwar viermal umsteigen, jedoch benötige er für die Strecke mit Bus und Bahn nicht länger als mit dem Auto. "Während der Busfahrt ist es sogar sehr angenehm, dass man auch Mal schlafen oder etwas lesen kann. Man kann also damit leben", so Stuflesser.

Einige Zugausfälle am Nachmittag

Irmtraud Anyfantis aus Karlsruhe ist diesen Morgen extra früher zu ihrem Termin in Baden-Baden losgefahren, weil sie nicht wusste, wie gut es mit dem SEV läuft. Da die Fahrt reibungslos ablief, kam Anyfantis sogar viel früher als geplant in Baden-Baden an. Vonseiten der Pendler gibt es also keinen Anlass, um Kritik zu üben. Die Pendlerin Noemi Müller findet es besonders gut, dass sie auf ihr Jahresticket Preiserlass bekommt. "Man merkt, dass etwas getan wird", meint Müller.

Lediglich um die Mittagszeit gibt es einen kurzen Aussetzer beim Service: Ein krankheitsbedingter Fahrerausfall habe für einige Zugausfälle auf der Stadtbahnstrecke zwischen Baden-Baden und Achern gesorgt, teilt der Karslruher Verkehrsverbund später mit. Ersatzpersonal habe mit dem Taxi zum Einsatzort gebracht werden müssen.

Zudem scheitert der Fahrer eines Pendelbusses gestern Morgen gegen 9.30Uhr beim Wenden am Ortseingang von Balg. Da der Wendekreis für den Gelenkbus nicht ausreicht, will er rückwärts fahren, fährt sich dabei fest und blockiert mit dem Bus für einige Zeit die Straße. Das Fahrzeug muss laut Mitteilung der Feuerwehr abgeschleppt werden.

Die Bahn wird auch noch in den nächsten Wochen versuchen, den Umstieg auf den Schienenersatzverkehr für ihre Kunden so angenehm wie möglich zu gestalten. Laut Philippe Düsel, dem Niederlassungsleiter von Offenburg Südwestbus, werden in den nächsten Wochen noch mehr Busse zur Verfügung gestellt werden. In den Spitzenzeiten werden dann insgesamt 23 Busse für die Passagiere bereitstehen. "Wir sind gewappnet für die Schüler", ist Düsel deshalb auch überzeugt.