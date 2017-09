St. Vinzenz: Neue Kernzeiträume und Mensa

Rheinmünster



Grundschüler unter einem Dach Rheinmünster (ar) - Das Kollegium freut sich über den Start der neuen Grundschule Rheinmünster in Söllingen (Foto: ar). Für 150 Kinder aus Hildmannsfeld, Schwarzach, Söllingen und Stollhofen begann dort am Montag ihr neues Schuljahr - erstmals verein unter einem Dach. » Weitersagen (ar) - Das Kollegium freut sich über den Start der neuen Grundschule Rheinmünster in Söllingen (Foto: ar). Für 150 Kinder aus Hildmannsfeld, Schwarzach, Söllingen und Stollhofen begann dort am Montag ihr neues Schuljahr - erstmals verein unter einem Dach. » - Mehr