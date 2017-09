Ja zum "Regenbogen"-Neubau trotz deutlich höherer Gesamtkosten

Baden-Baden - Erheblich teurer als bisher angenommen wird der Neubau des Kindergartens "Regenbogen" in Steinbach südlich des vorhandenen Containerbaus: 2,25 Millionen Euro Kosten sind für das Vorhaben inzwischen errechnet worden, 850000 Euro mehr als bisher geplant. Bei zwei Enthaltungen befürwortete der Rebland-Ortschaftsrat im Beisein vieler Kindergarten-Vertreter am Montagabend den Baubeschluss.

Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden durch Umbuchung einer nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung aus der Maßnahme Neubau Theaterprobebühne zur Verfügung gestellt. Der barrierefreie Kindergarten, der als tragende Holzrahmenkonstruktion mit Holzbalkendecke geplant ist, ist für 40Kinder über drei Jahre (Ü3) und zehn Kleinkinder (U3) ausgelegt. Einschließlich überdachter Terrassen hat er eine Fläche von rund 700Quadratmetern.

Dem Beschluss vorangegangen war eine ausführliche Erklärung von Björn Käckell, Mitarbeiter des Fachgebiets Gebäudemanagement, und eine anschließende Diskussion.

Die Kostensteigerung sei kein "Pappenstiel", sagte Klaus Bloedt-Werner (CDU), aber er sei heilfroh, dass nun, da man eine "Zangengeburt" hinter sich habe, der Neubau kommen werde. Die Plätze würden dringen benötigt. "Es werden auch andere Sachen in Baden-Baden teurer", so Bloedt-Werner. Mit dem Neubau gehe "ein langgehegter Wunsch von uns" in Erfüllung, meinte Michael Velten (Grüne), kritisierte aber zugleich die "Kostenexplosion". Schließlich habe man im Vorfeld von der Topographie des Geländes und von der Größe der Außenanlagen gewusst. Johannes Lindemann (SPD) sagte, dass es kostengünstigere Lösungen gegeben hätte, aber das "Konzept macht einen guten Eindruck". Hans-Peter Ehinger (Freie Wähler) hofft, dass die Einrichtung Ende 2018 fertiggestellt wird.

Träger, Erzieherinnen, Elternschaft und Ortschaftsrat hatten sich in der Vergangenheit erfolgreich gegen die ursprünglich von der Stadt geplante Unterbringung des Kindergartens in der Alten Schule in Steinbach ausgesprochen. Dafür lag seinerzeit eine Kostenschätzung in Höhe von 1,1Millionen Euro vor. In der Folge kam es zu den Neubauplänen.

Als Grundlage für die zu erwartenden Kosten des "Regenbogen"-Neubaus habe die Stadt zunächst den Neubau des Kindergartens St. Wendelinus in Haueneberstein 2013 herangezogen, der 1,4 Millionen Euro gekostet habe, sagte Käckell. Allerdings gebe es gravierende Unterschiede, die das Projekt in Steinbach teurer machten. Unter anderem habe es in Haueneberstein einen Generalunternehmer und eine Modulbauweise gegeben, was günstiger sei. Außerdem sei das Grundstück dort eben, die Stellplätze seien schon vorhanden gewesen, die Außenanlage sei nur etwa halb so groß, die Gartenhütte gesponsert und das Preisniveau der Baufirmen damals noch geringer gewesen. Käckell räumte aber ein, dass die Erstberechnung "zu schnell" und ohne ausreichende Informationen zustande gekommen sei.

Der Zugang zum Kindergarten erfolgt über die Dr.-Arweiler-Straße, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Die zehn Stellplätze einschließlich eines Behindertenparkplatzes sind senkrecht entlang der Straße angeordnet. Neben dem Haupteingang gibt es Fahrradstellplätze. Der Besucher wird im Gebäude (Fußbodenheizung) auf einem "Kleinen Dorfplatz" mit großem Oberlicht mit Blick nach außen empfangen. Es grenzt der Speisesaal an.

Alle Gruppenräume sind demnach nach Süden und Westen orientiert und liegen mit ihren großen Aussichtsfenstern im Gartenbereich. Bodentiefe Fenster erlauben einen freien Blick nach draußen. Alle Räume öffnen sich über die Terrasse hinaus bis zum Garten. Die WC-Anlage ist als Insel in den Flur eingestellt. Auf der Nordseite befinden sich der Ü-3-Schlafraum und die Lager- und Technikräume. Zur Straße orientieren sich Personalraum, Speiseraum und Büro der Leitung. Direkt neben dem Eingang gibt es einen Mehrzweckraum. Auf der Nordseite kann das Gebäude später über einen Stichflur an eine mögliche Kindergartenerweiterung angebunden werden. In der nun vorliegenden Kostenberechnung sind optional die Dachbegrünung (35000 Euro) sowie die raumlufttechnische Anlage (92000 Euro) enthalten.

Der Beginn der Bauarbeiten ist für Frühjahr 2018 vorgesehen, die Fertigstellung bis Ende 2018. Das Thema wird am 14.September im Bauausschuss und am 25.September im Gemeinderat behandelt.