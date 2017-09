Ortsvorsteher: Situation "nicht befriedigend"

Baden-Baden - Der Zustand von Wanderwegen, Bänken und Wegweisern im Wald rund um Ebersteinburg war Thema in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Als "nicht befriedigend" bezeichnete Ortsvorsteher Josef Benz die Situation. Das Gremium möchte nun alle Mängel mit Fotos dokumentieren und danach den Forstamtsleiter Thomas Hauck zum Gespräch in eine Sitzung einladen.

Hauck solle erklären, wie man in Ebersteinburg weiter verfahren könne, schlug Benz vor - und stieß damit auf breite Zustimmung bei den Mitgliedern des Ortschaftsrats. Zuvor waren zahlreiche Mängel insbesondere in Bezug auf Bänke und Wegweiser im Wald rund um das Bergdorf aufgezählt worden.

Das Thema hatte ein Bürger aufgebracht: Wolfgang Eller hatte in der Bürgerfragestunde auf zahlreiche Stellen vor allem im Bereich der Wolfsschlucht hingewiesen, die ihn beim Spaziergang "unheimlich unglücklich" gestimmt hätten. "Das sieht furchtbar aus", sagte der Ebersteinburger. So sei etwa die Schlucht selbst, die einst mystisch und malerisch gewirkt habe, nun im Bereich der dortigen Stegbrücke durch querliegende Holzstämme und Geäst zur "Holzmüllkippe" verkommen. Diese Route sei Teil des Rundwanderwegs, aber im jetzigen Zustand auch für Touristen nur noch eine Enttäuschung. Auch auf den Zustand der Bänke entlang des Rundwegs wies er hin: So fehlt bei einer Bank die komplette Lehne, neben einer anderen ragen Kabel aus dem Erdreich, deren Funktion im Rat niemand kannte. Auch auf Wegweiser, die nicht mehr entzifferbar sind, wies der Bürger hin.

Er stieß damit auf offene Ohren bei den Mitgliedern des Ortschaftsrates. So wies Ortsvorsteher Benz unter anderem auf den schlechten Zustand mehrerer Wanderwege hin, darunter den Panoramaweg, der mittlerweile zuwachse. Hauke Falk (CDU) betonte, dass Sitzbänke Richtung Merkur, Richtung Engelskanzel und Richtung Teufelskanzel in äußerst schlechtem Zustand seien. Teilweise sei von Sitzfläche und Lehne "kein einziges Brett mehr übrig". Er habe den Eindruck, dass an diesen Bänken gar nichts mehr gemacht werde und sich die "Erholungsfunktion" immer stärker nur auf das Zentrum mit seinen Parkanlagen, aber nicht mehr auf wichtige Wanderwege konzentriere.

Forstamtsleiter Hauck äußerte gestern auf BT-Nachfrage seine Bereitschaft zum Gespräch mit dem Ortschaftsrat. Von den Bänken rund um Ebersteinburg seien 20 bereits repariert worden, weitere sollten in den nächsten Monaten folgen. Es werde aber stets auch geschaut, ob eine Bank an einer bestimmten Stelle noch Sinn mache oder nicht. Generell werde die Anzahl an Bänken reduziert. Die Wege hätten natürlich den Zustand von Forstwegen und nicht von Wegen in Parkanlagen, gab er zu bedenken. In Bezug auf die Wolfsschlucht sicherte er aber bereits zu, sich selbst ein Bild von der Situation zu machen.