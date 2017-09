Fetziges Musical über ein ernstes Thema

(red) - Am Theater der Kurstadt haben jetzt die Proben für das Erfolgs-Musical "Fast normal" begonnen. Drei Tony Awards, einen Pulitzer-Preis und beste Kritiken von Presse und Publikum gab es laut einer Mitteilung des Theaters für das noch junge Rock-Musical von Tom Kitt (Musik) und Brian Yorkey (Buch und Gesangstexte) - und nicht nur am Broadway, wo es seine Anfänge nahm, sondern auch international, wie beispielsweise in Deutschland (Erstaufführung 2013 in Fürth), Österreich und Norwegen.

Jetzt kommt das umjubelte Stück auch nach Baden-Baden - und zwar am Samstag, 21.Oktober, um 20 Uhr in der deutschen Übersetzung von Titus Hoffmann. Probenstart war am vergangenen Montag mit der Konzeptionsprobe, bei der das Produktionsteam offiziell ihr Konzept dem Ensemble und den einzelnen Abteilungen vorstellte.

Regie führt Ingmar Otto. Er ist Intendant und Regisseur am Kammertheater Karlsruhe und inszenierte dort unter anderem "Comedian Harmonists", "The Rocky Horror Show" und "The Blues Brothers". Kürzlich kam hier sein neuestes Projekt "Show must go on" auf die Bühne. Zudem ist er auch freiberuflich tätig, wie beispielsweise erstmalig mit "Fast Normal" am Theater Baden-Baden. Die musikalische Leitung übernimmt der "Chef-Musiker" des Theaters, Hans-Georg Wilhelm. Als Bühnen- und Kostümbildner ist Steven Koop dabei, der bereits mehrere Bühnen für Baden-Badener Inszenierungen realisierte, zum Beispiel für "Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit", "Die Dreigroschenoper" und "My fair Lady".

Wenn ein neues Musical nicht nur mit Preisen überhäuft, sondern auch von Publikum und Presse bejubelt wird, vermutet man zunächst eine große Lovestory. Und irgendwie ist "Fast Normal" das auch, aber eben nur fast. "Fast normal" ist die Familie, von der es handelt. Viele Themen kennen wir alle: zum Beispiel Beziehungen, das Erwachsenwerden und den ganz alltäglichen Kleinkram.

Doch in dem Stück liegt darüber ein großer Schatten: Diana und Dan haben vor vielen Jahren einen großen Schicksalsschlag erlitten, und Diana, die eine bipolare Störung hat, realisiert ihren Verlust nicht.

Regisseur Ingmar Otto sagt dazu laut der Mitteilung: "Brian Yorkey und Tom Kitt haben es geschafft, die Ernsthaftigkeit und Tiefe dieses sensiblen Themas zu bewahren und gleichzeitig daraus ein fetziges, freches Musical zu machen." Und er fügt hinzu: "Ich habe große Lust, an dem Stück und an den Figuren zu arbeiten. Denn es hat was zu sagen, besitzt satte Figuren und tolle Charaktere, dazu viel Tiefe und Emotionalität, lebt aber gleichzeitig von Humor und Leichtigkeit. Ich freue mich auf die nächsten Wochen gemeinsame Arbeit mit dem Ensemble und den Abteilungen." Auch Hans-Georg Wilhelm ist begeistert: "Tolles Material. Sehr vielschichtige Musik. Sehr organisch!"

Nach der Premiere am 21.Oktober gibt es eine große Premierenfeier mit Catering und DJ im Eingangs- und Spiegelfoyer. Das Theater lädt dazu ein.

Tickets sind beim Ticketservice in der Trinkhalle, (07221) 932700, und auf der Webseite des Theaters erhältlich. Hier gibt es außerdem noch weitere Informationen zum Stück.

www.theater-baden-baden.de