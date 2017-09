Stadt will Alte Schule verkaufen

Baden-Baden - Die Stadt möchte die Alte Schule in Steinbach verkaufen. Ein Investor will das Gebäude zu Wohnzwecken umbauen. Das hat das BT erfahren. Darüber ist am Montagabend im Anschluss an die öffentliche Sitzung des Rebland-Ortschaftsrats nichtöffentlich gesprochen worden. Eigens hierfür ist Oberbürgermeisterin Margret Mergen gekommen, um Rede und Antwort zu stehen.

Zuvor hatte das Gremium öffentlich den Neubau des Kindergartens "Regenbogen" beraten und den Baubeschluss mehrheitlich gebilligt. Auch wenn deutliche Kritik über die Kostensteigerung von ursprünglich 1,4 Millionen veranschlagten Euro auf 2,25 Millionen Euro laut geworden war. Ursprünglich hatte die Stadt einen Umzug der Einrichtung in die Alte Schule ins Auge gefasst. Dagegen hatten sich aber, wie berichtet, der Träger, Erzieherinnen, Elternschaft und Ortschaftsrat erfolgreich gewehrt.

Nun sickerte die Neuigkeit über den geplanten Verkauf an den Kehler Architekten und Projektentwickler Jürgen Grossmann, der in Bühl geboren wurde und hier auch wieder wohnhaft ist, durch. Die Stadtverwaltung sieht "aktuell und auch perspektivisch keine umfassende Nutzung des Gebäudes". In ihm werden momentan Bereiche vom Jugendtreff, der Musikschule, der Stadtkapelle, des Sportrings Yburg und des Gesangvereins, der ein Depot im Keller hat, genutzt, bei den Mittelalterlichen Winzertagen und beim Katharinenmarkt das Grundstück, so die Stadt. Ein Großteil der Räume sei aber nicht regelmäßig belegt.

"Seitens der Stadt- und Ortsverwaltung und auch aus der Mitte des Ortschaftsrats gab es einige Überlegungen, Vorstöße und Ideen zu einer sinnvollen und wirtschaftlichen Folgenutzung des Schulgebäudes - zum Beispiel Zusammenlegung der Ortsverwaltung Rebland, weitere schulische Nutzung, sonstige städtische Bedarfe. Jedoch hat sich bisher keine passende Nutzungsmöglichkeit für das Gesamtgebäude gefunden", heißt es in der Vorlage der Verwaltung für die Sitzung. Deshalb sei inzwischen der Verkauf geprüft worden. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses habe auf Bitten des Fachgebiets Liegenschaften ein Wertgutachten vorgelegt, das einen Verkehrswert von 485000 Euro aufzeige.

Mit Grossmann sei ein Kaufinteressent gefunden worden, der ein erfahrener Investor sei, kürzlich den "Badischen Hof" in Bühl erworben habe und neu entwickeln werde. Er sei bereit, den Jugendtreff in den nächsten zehn Jahren dort zu lassen. "Gegebenenfalls soll der Beschluss zum Verkauf im Oktober 2017 im Hauptausschuss mit Vorberatung im Ortschaftsrat gefasst werden."

Vor der nichtöffentlichen Sitzung hatte Günter Seifermann (Grüne) im öffentlichen Teil Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner kritisiert, weil er den Antrag Seifermanns vom Dezember 2016 im Auftrag der bündnisgrünen Fraktion auf "Erarbeitung eines Nutzungskonzepts für die alte Steinbacher Schule" bisher nicht im Ortschaftsrat habe beraten lassen. Seifermann will sich offiziell beschweren. Außerdem kündigte er an, aufgrund dessen nicht an der nichtöffentlichen Sitzung im Anschluss teilzunehmen. Hildner begründete sein Handeln mit Formfehlern seitens Seifermanns.

Im Vorfeld der Sitzungen hatte die CDU-Fraktion im Ortschaftsrat mitgeteilt, dass in Sachen Verwendung des alten Schulgebäudes keine überstürzten Beschlüsse gefasst werden dürften. Darüber seien sich alle einig. Für die CDU sei bei jeder Art der weiteren Verwendung der Bestand des Jugendtreffs unabdingbar, wird Klaus Bloedt-Werner zitiert. Auch die bisherige Nutzung durch Vereine müsse sichergestellt sein. Die mögliche Verlagerung der Ortsverwaltung in das Schulgebäude sei noch nicht vom Tisch, da bisher noch keine überzeugenden Gründe dargelegt worden seien, die dagegen sprächen, so die CDU-Fraktion. So könnten die anderen bisherigen Nutzungen problemlos weiterbestehen, insbesondere auch der Jugendtreff. Bei einer Wohnungsnutzung seien Probleme zu erwarten. Gleichwohl werde man alle Vorschläge der Verwaltung für eine künftige Nutzung sorgfältig prüfen.

