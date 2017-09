Hinter der Bühne sind alle Kollegen

Baden-Baden - Viel Zeit nahm sich Oliver Cattarius gestern Vormittag, um den BT-Lesern im Kurhaus einen Blick hinter die Festival-Kulissen zu ermöglichen. Bei dem sogenannten Venue Manager dieser Spielstätte laufen während des SWR3-New-Pop-Festivals alle Fäden zusammen - und er hat im Laufe der Jahre in dieser Funktion viel erlebt.

Viel Zeit zum Schlafen bleibt Cattarius während des Festivals nicht, wie er auf Nachfrage einer BT-Leserin erläuterte. Schließlich sind neben dem gestrigen Auftakt am Freitag und Samstag noch jeweils zwei Konzerte im Kurhaus geplant, für deren reibungslosen Ablauf Cattarius mitverantwortlich ist. Dabei laufe die Zusammenarbeit mit dem Team des Kurhauses vorzüglich, berichtete der Venue Manager. Das konnte auch Steffen Ratzel bestätigen: Der Chef der Bäder- und Kurverwaltung des Landes, die das Kurhaus betreibt, war ebenfalls gekommen, um die BT-Leser zu begrüßen.

Trotz des anstehenden Festival-Stresses war Cattarius im Gespräch mit den Gewinnern der Aktion "BT öffnet Türen" gestern Morgen noch sehr entspannt: Die Band Rag'n'Bone Man, die am Abend im Bénazetsaal das Auftaktkonzert geben sollte, wurde erst ab 13Uhr erwartet. Und dass die Gruppe in den USA schon zu den ganz Großen gehört, wie Cattarius berichtete, bringt den Venue Manager ebenfalls nicht aus der Ruhe: "Wir sind alle Kollegen", brachte er die Stimmung hinter der Bühne auf den Punkt: Hier arbeiteten alle am gemeinsamen Ziel eines gelungenen Konzerts, die Bandmitglieder genauso wie all die anderen, die im Hintergrund an einer solchen Veranstaltung mitwirken. Deshalb gelte auch ein "ungeschriebenes Gesetz, dass hinter der Bühne niemand nach einem Autogramm fragt".

Wichtig sei es insbesondere, dass sich die Bands im Backstage-Bereich und in den Garderoben wohl und geschützt fühlen, erläuterte Cattarius weiter. In diesen Bereich habe es auch noch nie ein Fan geschafft, er werde gut bewacht. Die BT-Leser durften bei ihrer Tour aber auch dort alles unter die Lupe nehmen. Zwar war die Band Rag'n'Bone Man noch nicht selbst vor Ort, ihre Instrumente waren aber bereits aufgebaut. Den Blick von der Bühne hinunter in den Bénazetsaal, der sonst den Musikern vorbehalten ist, gab es für die Teilnehmer der Führung inklusive. Sie hatten dabei sogar eine deutlich bessere Sicht als die Bands selbst, wie Cattarius zu berichten wusste: Die Scheinwerfer seien während der Konzerte so hell, dass die Interpreten vom Publikum kaum etwas sehen könnten.

In den Garderoben bekamen die BT-Leser dann ein Gespür dafür, wie sich die Musiker vor ihren Auftritten stärken: Die Kühlschränke waren prall gefüllt mit belegten Brötchen, kleinen Snacks und Getränken für die Band. Auch Sonderwünsche, zum Beispiel besondere Biersorten, versuche man zu erfüllen, so Cattarius.

Um diese Aufmerksamkeiten zu genießen, müssen die Bands aber erst einmal im Festspielhaus auftauchen. Das hat in all den Jahren, in denen der Venue Manager das New-Pop-Festival bereits begleitet, nicht immer ganz reibungslos geklappt. Er berichtete den Lesern beispielsweise von dem Sänger James Bay, der nur schnell ins nahe gelegene Hotel lief, um dort etwas zu holen, und nicht mehr auftauchte. Des Rätsels Lösung: Die Notverriegelung wurde ausgelöst, der junge Mann, der an diesem Tag auch noch Geburtstag hatte, kam nicht mehr aus seinem Hotelzimmer. Um den Sänger schnell zu befreien, musste schließlich die Tür aufgetreten werden. Und dann konnte es doch noch starten, das Konzert im Kurhaus.