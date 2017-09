Schüler löchern Politiker mit Fragen

Baden-Baden - Die Klosterschule vom Heiligen Grab in Baden-Baden hatte die mittelbadischen Bundestagskandidaten zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Neben bereits vorbereiteten Fragen mussten sich die Teilnehmer gestern auch spontanen und direkten Fragen der Zehnt- bis Zwölftklässler stellen.

Nach der Anmoderation durch Clara Hettinger und einer kurzen Präsentationsrunde, in der die fünf Kandidaten und deren Partei vorgestellt wurden, erläuterte sie die Regeln der Podiumsdiskussion, bevor es losging. Leider konnte die Bundestagskandidatin der SPD, Gabriele Katzmarek, aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

Die zwei Moderatorinnen Johanna Becker und Emily Sammüller führten souverän durch den politischen Morgen an der Klosterschule und ließen sich auch nicht durch einzelne Zwischenrufe oder das Überschreiten der Redezeit der politischen Männerrunde verunsichern. Dass diese Veranstaltung überhaupt ermöglicht wurde, ist Manuela Reith und ihrem Neigungskurs im Fach Gemeinschaftskunde der ehemaligen zehnten Klasse zu verdanken, wie bei der Veranstaltung deutlich wurde.

Mit einer grünen Karte für Zustimmung, einer roten Karte für Ablehnung und zwei Minuten Redezeit hatten die Bundestagskandidaten die Gelegenheit, Fragen zu Themen wie Europa, Bildung und innere Sicherheit zu beantworten. Die Fragen hatte der Neigungskurs von Lehrerin Reith erarbeitet. Diese wurden dann schließlich den Politikern und den Schülern in der Aula der Klosterschule präsentiert. Dass sich die Teilnehmer nicht immer einig waren und Politik von einer lebhaften Diskussion lebt, wurde beim Thema innere Sicherheit deutlich. Die Schüler im Publikum versuchten dann auch, mit prägnanten Fragen den Politikern eine eindeutige Meinung zu dem heiß diskutierten Thema zu entlocken. Besonders auf die Antworten von Joachim Kuhs, Bundestagskandidat der AfD, zum Thema Flüchtlingspolitik wartete der Raum gespannt. Dessen Aussage, dass Deutschland einen Flüchtlingsmagnet darstelle, führte zu Empörung von Kai Whittaker (CDU), Rolf Pilarski (FDP) und besonders Manuel Hummel (Bündnis 90/Die Grünen) und stellte den Beginn einer lebhaften Diskussion dar, die durch die zwei Moderatorinnen Becker und Sammüller schließlich gebremst werden musste.

Auf die letzte und für die Zuhörer wohl wichtigste Frage der Diskussion, was die Bundestagskandidaten bei einem möglichen Wahlsieg für die Jugendlichen in Baden-Baden tun würden, waren die Antworten sehr vielfältig. Nobert Masson (Die Linke) sprach von einer Verbesserung der Schulwege, Manuel Hummel von einer Senkung des Wahlalters auf 16Jahre. Rolf Pilarski nutzte diese Chance und legte den Schülern der Klosterschule ans Herz, in eine Partei einzutreten und sich für die Politik in Deutschland einzusetzen. Mit diesen Worten endete die Diskussionsrunde der Bundestagskandidaten. Um den hauptsächlich unter 18-jährigen Schülern das Wahlsystem der Bundestagswahl nahezubringen, bestand am Ende dieses politischen Morgens die Möglichkeit, an der "Junior-Wahl" teilzunehmen.