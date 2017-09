Leo-Baufirma: Stadt reißt der Geduldsfaden

Baden-Baden - Die Bauarbeiten auf dem Leo kommen nur schleppend voran. Der Fertigstellungstermin liegt mittlerweile bei Mitte November. Bürgermeister Alexander Uhlig hat deshalb die Verantwortlichen der Baufirma Weiss einbestellt und ihnen mit einer außerordentlichen Kündigung gedroht.

"Das geht so nicht", sagte Uhlig gestern Abend im Bauausschuss. Zuvor hatte er den Ausschussmitgliedern geschildert, dass die Firma in den vergangenen Wochen drei Bauzeitenpläne vorgelegt habe, bei denen der Fertigstellungstermin sich jeweils deutlich nach hinten verschoben hatte. Zuletzt wurde gar der 10. November als Schlusstermin angegeben. Ursprünglich hätten die Arbeiten am 4. August und jedenfalls vor Beginn des New-Pop-Festivals abgeschlossen sein sollen. "Ich habe das Vertrauen in die von dem Unternehmen vorgelegten Bauzeitenpläne verloren", sagte Uhlig gestern weiter. Er habe die Geschäftsführung der Firma Weiss und die Verantwortlichen der Baustelle deshalb zu sich einbestellt und ihnen mit einer Kündigung des Bauvertrags gedroht, wenn die Arbeiten auf der Baustelle nicht ab sofort mit Nachdruck voran kommen.

"Die Firma Weiss hat ein Personalproblem", sagte Uhlig. "Das kann aber nicht unser Problem sein. Woher die die Leute nehmen, das ist mir egal. Da habe ich eine klare Ansage gemacht." Auch bei der Sanierung der Schwarzwaldstraße, die ebenfalls von der Baufirma Weiss betreut wird, gehe es nicht voran.

Bei einem am 14. Juli von Weiss vorgelegten Bauzeitenplan sei "nach einem Krisengespräch", so Uhlig, wegen der Personalprobleme auf der Baustelle die Fertigstellung auf den 31. August gelegt worden. "Darauf haben wir uns verlassen", schilderte Uhlig weiter. Aber auch im Laufe des Augusts seien die Arbeiten "nur zögerlich vorangekommen". Dafür habe es keine baulich-technischen Gründe gegeben, nur der Personalmangel sei ursächlich gewesen. Am 8. September, also eine Woche nach der geplanten Fertigstellung, habe Weiss dann einen neuen Zeitplan vorgelegt. Darin sei vom 3. November als Fertigstellungstermin die Rede gewesen. Zudem habe der Plan "deutliche Fehler" beinhaltet. Daraufhin habe er der Firma gegenüber deutlich gemacht, "dass wir das nicht akzeptieren". Am gestrigen Tag um 14.39 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Beginn der Sitzung habe Weiss nun einen weiteren Plan vorgelegt. Bauende darin: der 10. November. Er habe Weiss deshalb eine Abmahnung ausgesprochen. "Er muss ab Freitag mehr Arbeitskräfte am Leo einsetzen", so Uhlig. Ansonsten stehe eine Vertragskündigung im Raum.

Die Ausschussmitglieder signalisierten Zustimmung. CDU-Stadtrat Oliver Weiss, Prokurist der Baufirma und Mitglied des Ausschusses, fehlte bei der Sitzung entschuldigt.

Kommentar