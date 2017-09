Debatte um Neubauten und Enge der Straße

Von Christa Hoffmann Baden-Baden - Der Rebland-Ortschaftsrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Bauantrag für zwei Doppelhäuser und vier Carports in der Neuweierer Bocksbeutelstraße befasst, diese Planung mehrheitlich abgelehnt und sich mit Klagen über die Verkehrssituation in dieser Straße beschäftigt. Es war auf dem Grundstück zuvor schon einmal ein Bauvorhaben mit drei Einzelhäusern vorgesehen gewesen, sagte Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner. Nun wurde umgeplant. Allerdings wirkten die neuen Pläne wie "eine große Kette an Gebäuden" mit den Carports, so Hildner. Die Mitglieder der CDU-Fraktion im Ortschaftsrat waren "erschrocken", sagt Klaus Bloedt-Werner. Die Häuserreihe mit den Carports "sieht ein bisschen wie ein Festungsbau" aus. Die frühere Planung mit den Einzelhäusern hat ihnen besser gefallen. Und er fragte sich, wer später kontrolliere, dass die Carports dann später nicht doch zugebaut würden, so dass die auflockernde Durchsicht verloren gehe. Ortschaftsratsmitglied Klaus Bloedt-Werner sah noch Gesprächsbedarf. Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner teilte mit, dass Grundstück und Antragsteller von damals nicht mehr aktuell seien. Harry Hasel von den Freien Wählern monierte, dass es keine Gehwege gebe und die Bocksbeutelstraße sowieso schon sehr eng sei. Drei Häuser auf das Gelände verteilt hielt er noch für vertretbar. Barbara Nießen (Grüne) wies auf ähnlich Gebäude in der Nachbarschaft hin und meinte: "So dramatisch finde ich es nicht." Die Grünen enthielten sich der Stimme. Zu Beginn der Ortschaftsratssitzung hatte eine Anwohnerin in der Bürgerfragestunde ihrem Unmut über die Verkehrssituation in der engen Bocksbeutelstraße Ausdruck verliehen. Das beginne schon beim Einbiegen. Oftmals würden zudem Fahrzeuge auf dem Gehweg parken, und man käme als Fußgänger nicht vorbei, schon gar nicht mit einem Kinderwagen. Und die Parkverbote an den Engstellen würden "keinen interessieren", kritisierte die Anwohnerin, die bereits mehrfach diesbezüglich mit der Verwaltung in Kontakt stand. Außerdem sei ein Parkverbotsschild "unglücklich angebracht" und die Straße vor allem an Wochenenden "permanent belegt". Sie schlug ein Parkverbot auf beiden Seiten der Straße vor, mehr Markierungen mit weißen Linien, die besser ankämen nach ihrer Erfahrung, und bat Ortsvorsteher Ulrich Hildner um einen erneuten Ortstermin. Dass es "sehr eng in dem Bereich" sei, bestätigte er, allerdings werde die Situation verschlimmert, weil oft die "Regeln nicht eingehalten" würden.

