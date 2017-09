Anklage: Über zehn Kilo Drogen verkauft

Baden-Baden - Der Gerichtssaal am Landgericht war gestern gut besucht. Der Angeklagte, ein Deutscher italienischer Abstammung, war offenbar im badischen Raum gut vernetzt, und so tummelten sich in den Zuschauerreihen eine Menge junger Leute, die, so ließ sich vermuten, sowohl zu seinen Freunden als auch zu seinen Abnehmern zählten - oder zu beiden.

Dem 25-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in einem Zeitraum von etwa einem Jahr in 18 Fällen unerlaubten Handel und Erwerb mit Marihuana und Kokain betrieben zu haben. In diesem Zusammenhang ist mittlerweile auch gegen die Mutter des Angeklagten, die ebenfalls im Gerichtssaal anwesend war, ein Verfahren wegen Geldwäsche anhängig. Der sich locker gebend und kurz in Richtung Besucher winkende Angeklagte war aus dem Gefängnis in Stuttgart-Stammheim gebracht worden, wo er seit seiner Festnahme im März in Untersuchungshaft sitzt.

Der Staatsanwalt benötigte eine ganze Weile zur Verlesung der Anklageschrift. In den 18Fällen, die ihm zur Last gelegt werden, soll der Angeklagte insgesamt etwa zehn Kilo Marihuana und 500 Gramm Kokain an verschiedene Kunden verkauft haben. Einige von ihnen sind bereits abgeurteilt, gegen andere laufen ebenfalls Verfahren.

Rüdiger Böhm, einer der beiden Anwälte des Angeklagten, verkündete gleich zu Beginn der Verhandlung, dass sein Mandant zu diesem Zeitpunkt weder zur Person noch zur Sache Angaben machen werde. Woraufhin der erste Richter am Amtsgericht, Wolfgang Fischer, begann, Abschnitte aus den Ermittlungsakten zu verlesen, um der Kammer stattdessen ein Bild über die Person des Beschuldigten und dessen Tätigkeit zu verschaffen.

Der Festnahme hatte sich der Angeklagte nicht widersetzt, und bei der Durchsuchung seiner Wohnung waren weder Drogen noch größere Mengen Bargeld gefunden worden. Gleichwohl besaß er einen neu erworbenen Pick-up und eine 6000 Euro teure Rolex. Die Durchsicht seiner Konten ergab, dass seine berufliche Laufbahn lediglich einmal eine feste Anstellung mit regulärer Bezahlung aufweist. Ohne weitere nennenswerten Transaktionen über die Banken, so die Schlussfolgerung der Kammer, müsse der Angeklagte somit seinen Lebensunterhalt überwiegend bar abgewickelt haben, was auf andere Einnahmequellen schließen lasse. Eine Haarprobe des Angeklagten ergab bei einer chemisch-toxikologisch Untersuchung, dass er auch selbst Kokain konsumiert.

Für das Verfahren sind zahlreiche Zeugen aufgeboten, es dürfte sich im Laufe der nächsten Verhandlungstage erweisen, inwieweit deren Aussagen den Angeklagten entlasten oder die Anklagepunkte des Staatsanwaltes bestätigen. Von den beiden Zeugen des ersten Verhandlungstages jedenfalls, gegen die ebenfalls ein Verfahren läuft, hatte der Beschuldigte nichts zu befürchten. Sie machten vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Der Prozess wird fortgesetzt am 22. und 29. September sowie am 2., 6., 13. und 18.Oktober.