Hochdruck beim Hochwasserschutz

Baden-Baden - Erheblichen Nachholbedarf beim Hochwasserschutz in der Kurstadt sieht Bürgermeister Alexander Uhlig. Dies machte er deutlich, als in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses über die zahlreichen anstehenden Maßnahmen zu Verbesserungen auf diesem Gebiet berichtet wurde.

"Der Hochwasserschutz in Baden-Baden lag danieder", meinte Uhlig und ergänzte, dass dieser Aufgabe "seit langer Zeit" nicht der nötige Stellenwert zugekommen sei. Dies will er nun ändern. Beim Fachgebiet Tiefbau wurde deshalb mit der Wasserbauingenieurin Annika Mengler eine Expertin angestellt, die nun im Bauausschuss ein Konzept zur Verbesserung des Hochwasserschutzes vorlegte.

Vorgesehen sind gleich mehrere Projekte im Bereich des Grobbachs. So soll Anfang 2018 der Neubau der Holzhofbrücke beim Forstamt in die Wege geleitet werden, die einen neuen Standort ein Stück flussaufwärts erhält. Dadurch will man das Abflussvolumen erhöhen. Außerdem soll der Brückenstandort auf diese Weise von der Einmündung des Übelsbachs abgekoppelt werden, die sich momentan noch direkt unter der bestehenden Brücke befindet, was sich im Hochwasserfall sehr ungünstig auswirken kann. Am Übelsbach selbst sind die Ertüchtigung von Wegequerungen und die Installierung eines Totholzrückhalts vor der Bebauung geplant.

Auf dem Gelände der Sägmüllermatte zwischen Forstamt und Geroldsauer Mühle will man als ökologische Maßnahme den Grobbach aufweiten und die Uferbefestigung entfernen. Dadurch vergrößert sich hier auch das Wasserrückhaltevolumen. Die Verdolung des Dimpfelbachs in Lichtental muss ausgetauscht und erneuert werden, denn die alte Sohle ist nicht mehr vorhanden. In Neuweier ist die Verdolung des Karrenbachs (ab Hochwasserrückhaltebecken), die Risse und Deformationen aufweist, sanierungsbedürftig.

Am Hochwasserrückhaltebecken Benzenwinkel an der Leopoldstraße sieht man eine Sicherheitsüberprüfung als dringend erforderlich an. Sie soll den Sanierungsbedarf aufzeigen. An der Oos im Bereich der Wörthstraße (Grünes Band an der Oos) wird man eine Ufermauer sanieren. Dabei besteht die Chance, durch eine flachere Abböschung den Hochwasserschutz zu verbessern. Mitte Oktober soll eine Gewässerschau in Baden-Baden stattfinden, bei der besonders die Seitenarme der Oos von der Stadtmitte flussabwärts unter die Lupe genommen werden.

Für die kommenden Jahre wurden bereits diverse Maßnahmenpakete geschnürt, die den Geröll- und Wasserrückhalt an verschiedenen Seitenarmen des Grobbachs sowie den Hochwasserschutz am Brahmsplatz (Haimbachverdolung) und an der Oos (Ooskanal und Ufermauer in der Oostalstraße) beinhalten. Für einige kleinere Bäche sollen zudem Hochwassergefahrenkarten erarbeitet werden, betonte Annika Mengler. Dabei will man sich zuerst den Malschbach vornehmen.