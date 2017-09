Mal nachdenklich, mal rockig

Baden-Baden - Eine Fernsehshow der etwas anderen Art, aber doch mit einigen klassischen Elementen - so könnte man das am Donnerstagabend im Baden-Badener Festspielhaus aufgezeichnete New-Pop-Special bezeichnen. Neben jeder Menge Livemusik standen auch einige spielerische Unterhaltungsmomente auf dem Programm, das Barbara Schöneberger gekonnt moderierte.

Star des Abends war aber eine andere Dame: Anastacia. Die US-Ikone wurde wie berichtet mit dem Preis Pioneer of Pop geehrt. Die gelernte Friseurin aus Kalifornien bedanke sich dafür beim Publikum mit einer powervollen Performance ihrer größten Hits, "I'm outta love", "Left outside alone" und "Caught in the middle".

Vor 17 Jahren hatte der heutige Superstar seinen ersten Auftritt beim New-Pop-Festival - ein Moment, an den sie auch am Donnerstagabend erinnerte: "Es ist toll, dass Musik hier immer noch so viel bedeutet, wie damals. Das war die erste Show, in der ich war, ich will Euch etwas zurückgeben und Euch glücklich machen". Das tat sie am Donnerstag auch gleich in doppelter Weise. Denn mit ihrem sehr auf Körperkontakt bedachten Auftritt beim Livetalk am Nachmittag vor dem Kurhaus brachte sie Moderator Pierre M. Krause ganz schön in Schwitzen - doch am Ende stellte sich heraus: Anastacia wurde angeleitet; von Guido Cantz für die Sendung "Verstehen Sie Spaß?", um Pierre M. Krause zu veräppeln. Hat funktioniert, denn spätestens als Anastacia ein Duett mit Tony Marshall singen wollte, blickte Krause doch sehr verdutzt drein. Dem Publikum gefiel es sichtlich.

Wahre Beifallsstürme löste beim New-Pop-Special auch der Auftritt des britischen Soul- und Bluessängers Rory Graham alias Rag'n'Bone Man aus. Gewohnt stimmgewaltig begeisterte der frischgebackene Vater, dessen Hit "Human" 335 Millionen Klicks auf Youtube erreichte, das Publikum, ehe er bekannte: "Jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, denke ich mir: "Kann das alles wahr sein?" Eine fast märchenhafte Geschichte, der kometenhafte Start des einstigen Heilerziehungspflegers für Kinder und Jugendliche, der ihm am Donnerstag die Auszeichnung als Newcomer des Jahres einbrachte.

Weitere Topstars, die das Publikum im Festspielhaus begeisterten, waren die beiden deutschen Musiker Max Giesinger und Adel Tawil sowie der Brite George Ezra. Giesinger, der die Show musikalisch eröffnete, war dabei nicht nur mit seinen größten Hits präsent, sondern zeigte auch beim anschließenden Rätsel mit Moderatorin Schöneberger, bei dem er Liedtexte entweder Roy Black oder Rammstein zuordnen sollte, erstaunliche Qualitäten.

Tawil hingegen machte seiner Rolle als deutscher Pop-Poet - so wurde er eingeführt - alle Ehre: In einem kurzen aber flammenden Plädoyer appellierte er als Intro zu seinem Song "Gott, steh mir bei" für ein friedliches Miteinander der Menschen, das nicht durch religiösen Hass geprägt sein solle. Das macht auch der Refrain seines Liedes deutlich: "Ich hab' die Bibel nicht gelesen, hab' den Koran nicht dabei (...), hab' die Tora nicht gehört, hatte für Buddha keine Zeit, doch wenn ich all das sehe, Gott, steh mir bei!"

In eine ähnlich philosophische Richtung ging auch Schauspieler Jan Josef Liefers bei seinem Auftritt mit der Band Radio Doria. Musik könne die Sprache sprechen, die alle verstehen. Er schaffte dabei mühelos den Spagat zwischen Nachdenklichkeit und schwungvoller Musik und hatte auch im Anschluss die Lacher auf seiner Seite, als er mittels einer Handy-App mit Schöneberger rückwärts kommunizierte.

Und George Ezra? Der brachte mit seinem gefühlvollen Hit "Budapest" wohl nicht nur Moderatorin Barbara Schöneberger zum Schmelzen. Der Applaus der Fans jedenfalls war langanhaltend. Gesendet wird die Fernsehaufzeichnung am 22. September, 23.30 Uhr in der ARD.